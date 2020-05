Disney Plus llega a 54.5 millones de suscriptores

Walt Disney Studios

La base de suscriptores de Disney Plus creció a 54.5 millones de miembros al 5 de mayo, dijo Disney, un día después de la celebración del Día de Star Wars (Star Wars Day) el 4 de mayo y unos seis meses después del lanzamiento del servicio.

Sin embargo, el planeado lanzamiento del servicio Hulu a nivel internacional podría verse retrasado, según dijo la empresa durante el reporte de sus finanzas de su trimestre fiscal que acabó el 28 de marzo. Por su parte, Disney Plus tiene planificado lanzar en Japón en junio, los países nórdicos, Bélgica, Luxemburgo y Portugal en septiembre, y Latinoamérica a fines de 2020.

En comparación, Netflix, el líder de la industria, tiene más de 182 millones de suscriptores en todo el mundo. Disney inicialmente predijo que su servicio de streaming alcanzaría entre 60 millones y 90 millones de suscriptores tras cinco años. Ahora, el servicio está muy cerca de esa meta a solo seis meses de haberse lanzado.

Hulu alcanzó 32.1 millones de suscriptores en Estados Unidos en el periodo, un incremento de 1.7 millones frente a sus números a fines de 2019. Pero su expansión internacional puede postergarse, dijo la empresa.

"Dada la situación con el efectivo y la incertidumbre alrededor de nuestro negocio en general, no tenemos planes inmediatos de realizar ninguna inversión en ese negocio [Hulu] a nivel internacional", dijo el presidente de Disney, Bob Chapek, durante una llamada para hablar de los resultados financieros de la empresa. Pero esa es solo una proyección a corto plazo.

Las medidas de cuarentena en todo el mundo han forzado al cierre de los cines y llevado a las familias a buscar más entretenimiento en sus hogares, por lo que Disney ha ajustado el rol de Disney Plus, incluyendo al servicio mucho antes en el lanzamiento digital de sus películas.

Por ejemplo, Disney ha acelerado cuán pronto lanza sus cintas recientes en el servicio, como Frozen 2, Onward de Pixar, o The Rise of Skywalker, la película más reciente de Star Wars. Pero Disney también está planeando llevar películas directamente al servicio de streaming sin que pasen por las salas de cine. La primera cinta que será estrenada en Disney Plus sin pasar por las salas será Artemis Fowl, una fantasía de ciencia ficción basada en una popular colección de libros para jóvenes, que llegará al servicio el 12 de junio.