Disney Plus dará 4 descargas simultáneas, 4K y HDR sin costo extra

Disney; captura de pantalla: Joan E. Solsman

Disney Plus aún está a tres meses de su lanzamiento, pero el servicio de streaming de Disney ya está tomando forma y nos deja ver cómo se compara con Netflix. La suscripción de US$7 al mes de Disney Plus incluirá cuatro transmisiones (streams) simultáneas; videos con calidad de imagen 4K, UHD y High Dynamic Range; y siete perfiles de usuario diferentes, todo sin costo adicional. (Y sí, puedes elegir un personaje favorito de Disney para que sea el avatar de tu perfil).

Disney lanzará nuevos episodios de sus series originales semanalmente, en lugar de lanzar una temporada completa a la vez como suele hacer Netflix. Ejecutivos de Disney hablaron este fin de semana con CNET y dieron una demostración en vivo del servicio durante la convención bienal de Disney, Expo D23, en Anaheim, California.

Netflix, por otro lado, fue pionero en el modelo de streams compulsivos, dejando caer al mismo tiempo todos los episodios de una serie. Pero Netflix solo permite cinco perfiles, y los suscriptores deben pagar por su nivel de servicio más alto para desbloquear cuatro transmisiones simultáneas y 4K/HDR.

Cuando Disney reveló en abril que su servicio costaría US$7 al mes, la mayoría de las personas comparó ese precio con la tarifa mensual de US$13 para el plan más popular de Netflix en Estados Unidos, que permite transmitir en dos dispositivos diferentes simultáneamente en alta definición. Pero las características de Disney Plus están más cerca de las del nivel premium de Netflix, que ya cuesta US$16 al mes en EE.UU. Eso es más del doble del precio de Disney Plus.

Disney Plus, que se lanzará el 12 de noviembre, es el ejemplo más claro de cómo se alistan los medios tradicionales de Hollywood para competir contra titanes como Netflix, Amazon y, pronto, Apple. Ahora que los gigantes tecnológicos invirtiendo dinero en sus propios programas de televisión y películas y atrayendo a los consumidores de la televisión de pago tradicional, Disney tiene como objetivo crear un único centro de transmisión para todo su contenido familiar. El propio presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, ha calificado a Disney Plus nada menos que como el futuro de Walt Disney Co.

"¿Hay algo de presión? Por supuesto", dijo Michael Paull, presidente de los servicios de transmisión de Disney, en una entrevista. "Pero así es como me gusta".

Amazon, compartir contraseñas y controles para papás

Paull, un ex ejecutivo de Amazon, habló sobre cómo Amazon y sus populares productos de streaming Fire TV no estuvieron incluidos en una lista de dispositivos que podrían hacer streaming de Disney Plus.

"Lo que publicamos el lunes realmente fue la lista de dispositivos con los que tenemos acuerdos actualmente, pero esperamos expandir esa lista desde ahora hasta el lanzamiento", dijo Paull. También dijo que los acuerdos con los fabricantes de dispositivos incluirán más que solo soporte para las aplicaciones de Disney Plus: incluirán la promoción en interfaces y otras mercancías, como los controles remotos Roku que tienen un botón dedicado de Disney Plus.

Disney dijo que supervisará las señales de alerta de abuso de uso compartido de contraseñas, pero Paull dijo que la compañía no tenía ningún plan por el momento sobre cómo regularía el uso abusivo de contraseñas.

"Reconocemos que es un producto para toda la familia, y queremos que toda la familia pueda usar el producto simultáneamente", dijo. "En mi opinión, ya sea en el hogar o no, quiero que todos los miembros de una familia puedan usar el servicio al mismo tiempo. Quiero que realmente reciban valor".

La demostración de Disney Plus también nos dio un vistazo más completo de los controles parentales. Disney Plus tendrá un "modo infantil" diseñado para niños de 7 años o menos. El modo tiene una interfaz más colorida, con iconos más grandes, menos palabras escritas y más gráficos.

Pero en su lanzamiento, Disney Plus no tendrá protección con PIN que pueda evitar que los usuarios jóvenes cambien de un perfil de modo infantil a uno con la interfaz estándar. Los controles para padres basados en PIN están en la hoja de ruta de Disney, y Paull dice que los contenidos más maduros en Disney Plus solo subirán a una clasificación PG-13.