Disney planea una nueva versión de Hércules con actores: reporte

Disney

Disney planea hacer una nueva versión de Hércules, ahora con actores, luego del éxito de dibujos animados de 1997, de acuerdo con un reporte. Los hermanos Joe y Anthony Russo, quienes dirigieron las películas de Marvel Captain America: Civil War y Avengers Endgame, producirán este reboot de Hércules, publicó The Hollywood Reporter el jueves, 30 de abril.

El guion de la nueva Hércules será escrito, según el reporte, por Dave Callaham, quien escribió el argumento de la futura película del Universo Cinematográfico Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Disney no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.

La versión de dibujos animados de Hércules se estrenó en 1997, seguida de una serie animada en 1998. Ambas están disponibles en .

Hércules se suma a una larga lista de nuevas adaptaciones con actores de clásicos filmes animados de Disney, como Beauty and the Beast (2017), Aladdin (2019), The Lion King (2019), Cinderella (2015), Lady and the Tramp (2019) y Mulan (2020). Y pendientes de estreno están las nuevas versiones con actores de The Little Mermaid y Cruella.

Mulan postergó su estreno para el 24 de julio de 2020 debido a la pandemia de COVID-19, y Cruella movió su lanzamiento al 28 de mayo de 2021. Nuevos remakes con actores de clásicos animados aún no revelados están programados para estrenarse en noviembre de 2021; abril, mayo, agosto y noviembre de 2022; y marzo mayo, julio, agosto y diciembre de 2023.