Marvel Studios

Ni la carta abierta del elenco, ni la advertencia de Dave Bautista de abandonar el proyecto ni las declaraciones de Chris Pratt a la agencia AP esta semana alteraron la posición de Disney: James Gunn no será reinstalado como director de Guardians of the Galaxy Vol. 3, según un reporte de Variety el jueves.

De acuerdo a la información publicada por Variety, la decisión se produjo luego de una reunión entre el propio James Gunn y el presidente de Walt Disney Studios, Alan Horn. La semana pasada se reveló que Disney y Marvel Studios estaban negociando la recontratación de Gunn pero, según Variety, las conversaciones no modificaron la posición original del estudio.

James Gunn fue despedido como director de Guardians of the Galaxy Vol. 3 el 20 de julio, luego de que se hiciesen públicos unos tuits hechos por el realizador entre 2008 y 2012 en los que hacía mofa de temas como la pedofilia y la violación de menores.

El director pidió disculpas por estos tuits y aceptó la decisión de Disney. No obstante, varios fanáticos promovieron campañas para que la empresa reconsiderara la medida. El elenco de la saga Guardians expresó su apoyo a Gunn e incluso firmó una carta pública en la que respaldaba al director. Según el reporte de Variety, la decisión de Disney es definitiva.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 tiene previsto su estreno en 2020.

