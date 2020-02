Disney lanzaría Hulu a nivel internacional el próximo año

Lars Niki

Disney espera empezar a expandir su servicio de streaming Hulu a nivel internacional en 2021, después de que Hulu ha operado en Estados Unidos casi de forma exclusiva por más de una década, dijo el presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, el martes 4 de febrero. Sin embargo, Iger resaltó que la empresa le está dando prioridad al lanzamiento global de Disney Plus antes de tornar su atención en la expansión de Hulu.

La expansión de Hulu fuera de las fronteras de Estados Unidos ha sido un tema monitorizado de cerca durante varios años. El servicio operó brevemente en Japón en sus principios, pero durante la mayoría de su existencia, Hulu ha sido un servicio exclusivo para Estados Unidos. Disney Plus, por otra parte, se lanzó en noviembre en Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos. El servicio se desplegó en Australia y Nueva Zelanda dos semanas después, y llegará a Europa Occidental e India a finales de marzo.

"Sentimos que necesitamos concentrarnos en los lanzamientos [internacionales de Disney Plus] y el mercadeo y creación de productos para esos lanzamientos", dijo Iger en una llamada para hablar de los resultados financieros de la empresa. "Luego nos enfocaremos en Hulu, inmediatamente después o poco después de eso".

Hulu es una pieza principal en la nueva estrategia de streaming de Disney, que se centra en Disney Plus, la principal plataforma para que los usuarios vean los contenidos de Disney en línea. Mientras que Disney Plus está diseñado para ser una plataforma para toda la familia, Disney está apuntando que Hulu complemente su oferta con programas más adultos.

Disney dijo el martes 4 de febrero que Hulu tenía 30.4 millones de miembros al 28 de diciembre de 2019. Eso representa un aumento a los 28.5 millones de miembros en noviembre, justo antes del lanzamiento de Disney Plus. Cuando se lanzó Disney Plus, la empresa empezó a ofrecer un paquete de sus tres servicios de streaming (Disney Plus, Hulu y ESPN Plus) por US$13 al mes, o sea con un descuento de US$5.

Disney Plus alcanzó 26.5 millones de suscriptores en tres meses, reportó la empresa el martes 4 de febrero.