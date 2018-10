Disney estaría planeando un reboot de Pirates of the Caribbean: reporte

Walt Disney Pictures

La página Web Deadline reportó el martes que Disney está evaluando la idea de hacer un reboot de la franquicia Pirates of the Caribbean. Según esta información, el estudio se habría reunido con Rhett Reese y Paul Wernick, los guionistas de las dos películas de la saga Deadpool, así como del filme Zombieland, para que escriban el argumento de esta nueva Pirates of the Caribbean.

El productor de la franquicia, Jerry Bruckheimer, mantendría su rol como productor del proyecto, pero Deadline indica que nada hay escrito sobre cuáles actores estarían de regreso, incluyendo al propio Johnny Depp, quien hizo célebre al personaje del capitán Jack Sparrow en la saga.

Cuesta imaginar que Jack Sparrow no sea interpretado por Depp pero cabe la posibilidad de que este reboot sea un relanzamiento literal, con nuevos personajes, situaciones o una línea de tiempo diferente.

La franquicia de Pirates of the Caribbean comprende cinco largometrajes, desde 2003 con The Curse of the Black Pearl hasta 2017, con Dead Men Tell No Tales. En total, estos cinco filmes han recaudado en la taquilla global alrededor de US$4,524.5 millones. Se trata de una de las franquicias más exitosas de Hollywood en el siglo XXI, así que tendría sentido que Disney quiera relanzarla para una nueva generación.

