Es oficial: Disney detiene producción de 'Guardians of the Galaxy 3'

El destino de los Guardianes de la Galaxia luce desolador, como cuando Thanos chasqueó los dedos con el Guante del Infinito en Avengers: Infinity War. Pues el jueves, durante una exhibición especial de Black Panther, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, afirmó que la producción de Guardians of the Galaxy Vol. 3 está oficialmente "suspendida de manera indefinida".

Ya el pasado 27 de agosto, The Hollywood Reporter había reportado, sin confirmación de Disney, que el equipo de producción de la película había sido notificado de que "era relevados (de sus funciones) y eran libres de buscar un nuevo trabajo".

La declaración de Feige -- en la que también afirmó que el tráiler de Avengers 4 será lanzado antes del final de año -- se produce casi dos semanas después de que se conociera que el director y guionista original de Guardians of the Galaxy Vol. 3, James Gunn, se fue a la competencia DC Comics para escribir la próxima película de Suicide Squad.

Ya en agosto Disney reveló que no volvería a contratar a Gunn como director del Guardians 3 luego de que lo despidiera el 20 de julio como director tras hacerse públicos los tuits publicados por Gunn entre 2008 y 2012 en los que hacía chistes sobre temas como la pedofilia y la violación de menores.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, la filmación de Guardians of the Galaxy Vol. 3 debía iniciarse en enero o febrero de 2019, con trabajo de preproducción a partir de este otoño.

Gunn ha pedido disculpas por estos tuits. Desde entonces, fans y figuras de la industria han hablado a favor del director. El elenco de la película firmó una carta abierta pidiendo que Gunn fuese reinstalado como director de la tercera película el pasado 30 de julio.

Las dos películas de Gurdians of the Galaxy han generado US$1,600 millones en la taquilla global. Disney y Marvel Studios no desean apresurarse y poner en riesgo la franquicia. La sombra de lo ocurrido con Solo: A Star Wars Story, cuya recaudación fue menos de la esperada, debe haber pesado en la mente de los ejecutivos.

Nota del editor: Este artículo se actualizó el 26 de octubre con los comentarios de Kevin Feige.

