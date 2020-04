Disney lanza nueva serie de cortos de Frozen en YouTube

Disney/ Captura de pantalla por Shelby Brown/ CNET

El animador de Disney Hyrum Osmond está creando una nueva serie de cortos de Frozen llamada At Home with Olaf para ayudar a mantener entretenidos a los niños que están confinados en casa debido a la pandemia del coronavirus. La nueva serie cuenta con el adorable hombre de nieve Olaf (que lleva la voz de Josh Gad) y sus aventuras en Arendelle.

El primer episodio, Fun in the Snow, muestra a Olaf tirando bolas de nieve en el bosque y riendo. Cuando se acerca un snowgie, esos pequeños muñequitos de nieve que crea Elsa, Olaf por error lanza la cabeza de una de las pequeñas criaturas de nieve. El snowgie sale a correr y regresa con su cabeza. Y así, este par continúa jugando.

No se sabe cuántos cortos de Olag planea lanzar Disney y con cuál frecuencia, pero el tuit de Disney Animation que publicó el corto de 40 segundos tuvo una emotiva acogida entre los fans.

While you're waiting for the next Olaf short, you can watch Frozen, Frozen II and Olaf's Frozen Adventure on Disney Plus.

Y mientas estás esperando por el próximo corto de Olaf, puedes ver Frozen, Frozen II y Olaf's Frozen Adventure en .