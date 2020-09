Disney confirma en video que Wandavision se estrenará en 2020

Marvel Studios

La pandemia de COVID-19 hizo estallar el cronograma de estrenos de las series de Marvel en , pues todas debieron suspender sus rodajes debido a las normas de confinamiento impuestas. De allí que hubiese dudas sobre si la plataforma de streaming estrenaría en 2020 la nueva serie Wandavision.

Pero un video de Disney Plus difundido el miércoles, 16 de septiembre, dedicado a los estrenos del último trimestre de 2020 incluye a Wandavision y muestra escenas de la serie, confirmando que el programa de nueve episodios llegará a las pantallas antes de que termine el año.

La jugada de estrenar contra viento y marea en 2020 tiene sentido, pues los acontecimientos y personajes que mostrará Wandavision conectarán directamente y pondrán en movimiento la historia que veremos en la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cuyo estreno está previsto para el 25 de marzo de 2022.

Reproduciendo: Mira esto: Superhéroes de Marvel que merecen su propia película

Disney no ha revelado el argumento de Wandavision, pero algunos reportes señalan que se inspira en los cómics The Vision and the Scarlet Witch Vol. 2 (1985) en los que el personaje de Scarlet Witch queda embarazada de Vision y da a luz a dos bebés.

Pero conociendo el destino de Vision (Paul Bettany) en Avengers: Infinity War (2018), cabe imaginar que Scarlet Witch/Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) intente alterar la realidad para imaginar un mundo en el que vive feliz con Vision y sus hijos. Y que en este proceso, pierda el control de los multiversos (por lo que podría necesitar la ayuda del Doctor Strange en una futura película).

La fecha original de estreno de Wandavision es diciembre de 2020, pero Disney Plus todavía no ha confirmado la fecha específica de lanzamiento en el último trimestre del año.