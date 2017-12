Disney compra Fox para hacerse de Hulu e intentar frenar a Netflix

Agrandar Imagen The Walt Disney Company

Disney se está armando hasta los dientes para hacerle frente a Netflix.

El jueves, tras varios reportes de posibles fusiones, Disney anunció la compra de la mayoría de activos de 21st Century Fox en una negociación valorada en US$66,100 millones, que incluye el pago de US$13,700 millones de la deuda de la gigante multimedia.

Con esta compra, Disney ahora es dueña mayoritaria de Hulu controlando el 60 por ciento de la compañía de streaming que compite con Netflix, algo que ayudará a que Disney tenga más puntos de distribución, tomando en cuenta que la compañía ya retiró su contenido original de Netflix y lanzará su propia plataforma de video a la carta en unos años.

Con esta adquisición, Disney pasa a ser dueña de más de 300 canales internacionales y 22 redes deportivas que Fox distribuía a nivel regional en países como Reino Unido y Australia.

El portafolio de Disney ahora será más fuerte y atractivo para aquellos que buscan entretenimiento en línea. Además de todo su contenido original de distribuidoras como Pixar, Star Wars y Marvel, Disney ahora tendrá bajo su poder X-Men, Avatar, Los Simpsons, FX y National Geographic.

En el anuncio de la compra, Disney también anunció que Bob Iger seguirá como presidente ejecutivo por lo menos hasta 2021. Iger ha sido el ejecutivo que lidera las adquisiciones más grandes para Disney, además de que en agosto anunció su salida de Netflix.

Con este catálogo y los bolsillos sin fondo, Disney tiene un portafolio para hacer frente a Amazon y Netflix, dos compañías con plataformas de streaming que se han enfocado en hacer contenido original de renombre como The Man In The High Castle o Stranger Things.

"La adquisición de esta colección estelar de negocios de 21st Century Fox refleja la incesante demanda del consumidor por experiencias de entretenimiento más diversas y más completas, accesibles y convenientes como nunca antes", dijo Iger en un comunicado. "Este contrato nos ayudará a expandir nuestro alcance internacional, permitiéndonos ofrecer historias de clase mundial y plataformas de distribución innovadoras para más consumidores en mercados clave en todo el mundo".