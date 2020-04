Reporte: Disney modifica las fechas de sus próximas películas

Marvel Studios

Cuando Disney mueve la fecha de estreno de una de sus películas, el efecto se siente en toda la industria del cine en Hollywood. La pandemia de COVID-19 -- con sus medidas de confinamiento de la población y cierre de salas de cine -- alteró el cronograma de lanzamientos de las proyectos más importantes de Disney. Así que la compañía dio a conocer el viernes, 3 de abril, las nuevas fechas de estreno de sus películas... y son cambios importantes, según publicó The Hollywood Reporter.

El principal cambio se produce en el orden de los títulos en la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel. Black Widow, por ejemplo, se estrenará ahora el 6 de noviembre de 2020, fecha ocupada anteriormente por Eternals, que ahora pasa al 12 de febrero de 2021.

El filme de superhéroes y artes marciales, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, será lanzada en cines el 7 de mayo de 2021, puesto de salida que perteneció antes a la secuela Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cuyo estreno se movió al 5 de noviembre de 2021.

Como si fueran piezas de dominó, estos cambios supusieron una nueva fecha de estreno para Thor: Love and Thunder, que ahora llegará a las salas de cine el 18 de febrero de 2022. Black Panther 2 mantendrá su rugido en cines en la fecha prevista, 6 de mayo de 2022. Y Captain Marvel 2 incluso adelanta su lanzamiento dos semanas, para hacer suyo el 18 de julio de 2022.

Este nuevo orden de los lanzamientos de Marvel Studios simula el movimiento de las capas tectónicas, pues impacto el cronograma de estrenos de todos Disney. Por ejemplo, Artemis Fowl se estrenará ahora directamente en Disney Plus.

La esperada Mulan se estrenará ahora el 24 de julio de 2020 (su lanzamiento original era en marzo). Esta fecha de julio le pertenecía a Jungle Cruise, pero Disney decidió retrasar su lanzamiento un año: ahora llegará a las salas de cine el 30 de julio de 2021.

Otro título importante sufre un retraso significativo: Indiana Jones 5 pasó del 9 de julio de 2021 al 29 de julio de 2022. Para esa fecha Harrison Ford tendrá 80 años. ¿Indy en silla de ruedas? Otro filme esperado, The French Dispatch, dirigido por Wes Anderson, movió su fecha de lanzamiento del 14 de julio al 16 de octubre de 2020.

The Hollywood Reporter aclara que Disney considera que todas estas fechas podrían volver a modificarse si es necesario, pues dependen de que estén dadas las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los espectadores y, por tanto, sea viable la reapertura de salas de cine.