Todo parece indicar que Disney se apoyará en el universo expandido de Star Wars -- formado por las novelas, series animadas y cómics -- para desarrollar sus películas antológicas independientes.

Así ocurrió con Saw Guerrera, personaje que apareció primero en la serie animada Star Wars: The Clone Wars y que luego fue interpretado por Forest Whitaker en la película Rogue One: A Star Wars Story.

Y ahora sucede con el futuro filme sobre un joven Han Solo, que dirigirán Phil Lord y Chris Miller con miras a ser estrenado el 25 de mayo de 2018. En este proyecto, el actor Alden Ehrenreich encarnará al piloto de la nave Millennium Falcon.

Esta semana el actor Woody Harrelson confirmó a Variety que interpretará en el filme a Garris Shrike, mentor del joven Han Solo y una figura familiar para quienes han leído las novelas del universo expandido de Star Wars, de las que hay varias docenas de títulos.

Como bien indica la página Web Gizmodo, en 2014 Lucasfilm renombró este universo expandido como Star Wars Legends y lo ubicó fuera del canon oficial de la saga para "evitar contradicciones con futuras historias" de las películas.

Esto significa que un personaje de los libros pudiera tener una historia diferente en las películas. Pero no deja de ser interesante apelar a la novela para conocer un poco más de Garris Shrike y de cómo es su vínculo con el joven Han Solo.

Shrike es un personaje creado por Ann C. Crispin para la novela The Paradise Snare y, según acota la página Web Geek Tyrant Shrike es conocido por su mal temperamento y su impaciencia.

En la Wookiepedia se indica que "Garris Shrike es el hombre que crió a Han Solo. Fue cazarrecompensas y luego se dedicó al crimen, velando por un grupo de huérfanos a quienes entrenó en el arte del robo y la estafa".

Han Solo era uno de estos huérfanos, a quien Shrike rescató de las calles de Corellia, su planeta de origen. Solo y Shrike se separaron tras un incidente en el que Shrike mató a Dewlannamapia, la Wookie que hacía de figura materna para el joven Solo.

Shrike decidió perseguir a Han Solo y lo encontró en el planeta Coruscant, donde lo capturó. Pero en la lucha que siguió a continuación, Shrike murió a manos de un cazarrecompensas rival.

Cabe imaginar que los directores Lord y Miller se desviarán de este argumento para construir su historia. Pero no deja de ser interesante conocer esta versión de su historia.

En noviembre de 2016 Kathleen Kennedy, presidente ejecutiva de Lucasfilm, reveló que la película sobre el joven Han Solo estará inspirada en el género Western, así como Rogue One tomó la estructura de las películas de guerra.

En la película de Han Solo también participarán Donald Glover en el papel de Lando Calrissian y Emilia Clarke (Daenerys Targaryen en Game of Thrones) en un papel que todavía no ha sido revelado.

