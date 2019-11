Disney anuncia cuatro películas de Marvel para 2022

Walt Disney Studios Home Entertainment

Disney actualizó su cronograma de estrenos el viernes 15 de noviembre en la noche, anunciando más títulos del Universo Cinematográfico Marvel (MCU por sus siglas en inglés) para los próximos años; actualmente consta de 23 largometrajes, con la mayoría de estos filmes de Marvel disponibles actualmente en Disney Plus.

Dentro del MCU en 2020, está previsto el lanzamiento de Black Widow el 1 de mayo y The Eternals el 6 de noviembre. en 2021, Shang Chi and the Legend of the Ten Rings será estrenada el 12 de febrero, Doctor Strange in the Multiverse of Madness el 7 de mayo, Spider-Man 3 el 16 de julio y Thor: Love and Thunder el 5 de noviembre.

Cuatro películas de Marvel están previstas para 2022: Black Panther 2 el 6 de mayo, y tres largometrajes aún sin identificar el 18 de febrero, el 29 de julio y el 7 de octubre. En 2023 habrá cuatro filmes más de Marvel, para estrenarse el 17 de febrero, el 5 de mayo, el 28 de julio y el 3 de noviembre.

Las películas sin título de Marvel para 2022 y 2023 podrían incluir Ant-Man 3, Blade, Captain Marvel 2 y Guardians of the Galaxy 3. También se especula de que podría incluirse a la A-Force Champions -- un grupo al estilo de los Avengers pero solo integrado por mujeres de las historietas -- y un equipo formado por los Avengers más jóvenes, entre los que se encuentran Ms Marvel ; Miles Morales de<em> Into the Spider-Verse</em> y Deadpool 3 .

En la nueva plataforma Disney Plus, lanzada el 12 de noviembre, el contenido original del MCU también incluirá:

El resto del cronograma de lanzamiento de Disney en 2020 está formado por Onward de Pixar el 6 de marzo, la versión de Mulan con actores el 27 de marzo, New Mutants el 3 de abril, Artemis Fowl el 29 de mayo, Soul de Pixar el 19 de junio, Jungle Cruise el 24 de julio y Raya and the Last Dragon el 25 de noviembre.

Cuatro largometrajes con actores aún sin título están previstos para ser lanzados el 12 de marzo, el 30 de julio, el 10 de agosto y el 19 de noviembre -- uno de los que podría ser The Little Mermaid -- de 2021. Cruella está pautada para el 28 de mayo, un filme animado de Pixar aún no identificado se estrena el 18 de junio, la próxima Indiana Jones llegará el 9 de julio y una cinta animada de Disney será lanzada el 24 de noviembre y Avatar 2 tiene reservado 17 de diciembre de 2021 para su arribo en cines.

En 2022, tendremos dos películas animadas no identificadas de Pixar el 11 de marzo y el 17 de junio; cinco filmes con actores de Disney el 25 de marzo, el 27 de mayo, el 8 de julio, el 12 de agosto y el 4 de noviembre; un título animado de Disney el 23 de noviembre; y una película no identificada de Star Wars el 16 de diciembre.

Disney está planeando estrenar otras seis películas con actores en 2023 el 10 de marzo, el 26 de mayo, el 14 de julio, el 11 de agosto, el 6 de octubre y el 15 de diciembre; una animación de Disney el 22 de noviembre; un filme animado de Pixar aún sin título el 16 de junio; y Avatar 3 el 22 de noviembre.

Más allá de estas fechas, tendremos dos películas de Star Wars el 20 de diciembre de 2024 y el 18 de diciembre de 2026; Avatar 4 el 19 de diciembre de 2025; y Avatar 5 el 17 de diciembre de 2027.

Disney también retrasó el estreno en 2020 de la película The King's Man , la precuela de Kingsman: The Secret Service, del 14 de febrero al 18 de septiembre.