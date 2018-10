DISH y Sling TV lanzan canal para enseñar a los latinos a hablar inglés

Captura de pantalla: Laura Martínez/CNET

DISH y Sling TV anunciaron el jueves el lanzamiento de Inglés Para Todos, un nuevo canal en alta definición (HD), dedicado a enseñar inglés como segundo idioma. El canal ya está disponible, sin costo adicional, para los suscriptores de DishLATINO, independientemente de su paquete de programación, y para los suscriptores del servicio "Best of Spanish TV" (lo mejor de la televisión en español), de Sling TV.

Citando un estudio realizado a principios de año entre más de 1,000 clientes de DishLATINO, la empresa halló que el 70 por ciento de los encuestados cuyo idioma cotidiano es el español está interesado en aprender –o mejorar– su inglés. Y de ahí la motivación detrás del nuevo canal. El mismo estudio también encontró que un 70 por ciento de los encuestados dijo que desearía ampliar su vocabulario en inglés viendo un canal de televisión dedicado a enseñar inglés como segundo idioma.

En uno de los anuncios publicitarios para promover Inglés Para Todos vemos al comediante mexicano Eugenio Derbez tratando de presentar un premio Oscar, pero hablando un inglés bastante malo And the winter is... (Y el invierno es...) en lugar de And the winner is.. Finalmente, vemos a Derbez diciendo "¡Qué susto! Soñé que no sabía hablar inglés". El tagline de la campaña: "Ahora, hablar inglés es tan fácil como ver la televisión. Sigamos haciéndola".

Los contenidos del nuevo canal también estarán disponibles a la carta, bajo el servicio On Demand, permitiéndole a los televidentes aprender o practicar inglés de acuerdo a su nivel, su tiempo y disponibilidad y a su propio ritmo. Los clientes de DishLATINO podrán acceder a este contenido también a través de la aplicación DISH Anywhere.