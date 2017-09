Diseña tú mismo la insignia de la misión espacial Tissue Chips in Space

NCATS

Si te encantan el espacio y el diseño, quizás tengas lo necesario para crear la próxima insignia para la misión "Chips in Space".

La misión Tissue Chips in Space -- o "Chips in Space" — es una colaboración de cuatro años entre el Center for the Advancement of Science in Space (CASIS) y el National Center for Advancing Translational Sciences (NCATS), que forma parte de National Institutes of Health (NIH).

"Los investigadores están diseñando experimentos que estudiarán los chips de tejidos en condiciones de microgravedad en la Estación Espacial Internacional", de acuerdo con el sitio Space Station Explorers. "Este estudio basado en el espacio beneficiará la vida de las personas en la Tierra al tratar de obtener un mejor entendimiento de las enfermedades en los humanos y encontrar mejores métodos para poner a prueba las terapias".

Puedes enviar tu diseño para la insignia aquí. Puedes enviar más de un diseño, el cual debe representar la misión de forma creativa. Tienes que enviar tu diseño en formato JPG, PNG o GIF.

Si quieres inspirarte, puedes ver las insignias anteriores para las misiones aquí. Estas insignias se incorporarán en el traje de los astronautas.

Entre el 9 y 16 de septiembre podrás visitar el sitio para ver todos los diseños que están compitiendo y votar por tu favorito.

La fecha límite para enviar tu diseño es el 8 de septiembre de 2017.