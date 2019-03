DirecTV Now añade HBO a su oferta y aumenta US$10 a su precio mensual

Getty Images

Los clientes de DirecTV Now pronto estarán pagando US$10 más cada mes, pero tendrán acceso a HBO con su servicio de streaming de TV.

AT&T está cambiando sus paquetes de DirecTV Now con dos nuevos paquetes, dijo la compañía en un comunicado. Se llamarán DirecTV Now Plus, que costará US$50 al mes, y DirecTV Now Max, que costará US$70 al mes. HBO se incluirá en ambos paquetes, además de docenas de canales de TV en vivo y programas y películas a la carta. El paquete Max incluye más canales de deportes en vivo, opciones a pedido y Cinemax.

Los clientes actuales de DirecTV Now, quienes ahora recibirán más de 65 canales por US$40, pueden conservar los paquetes que tienen ahora, pero comenzarán a pagar US$10 más por mes a partir del 12 de abril (para todas las opciones excepto Todo y Más, que incluyen canales en español e inglés). Si cancelan la suscripción, no podrán volver a suscribirse a los paquetes anteriores de DirecTV Now.