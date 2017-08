DirecTV Now ofrecerá pronto estaciones y cadenas de CBS

Roku

Cuando el servicio de streaming de televisión en directo de AT&T, Direct TV Now, se lanzó en noviembre pasado, una de las mayores quejas en el análisis de CNET fue que no tenía programación de CBS. Pues eso está a punto de cambiar.

DirecTV Now pronto lanzará estaciones de CBS en 14 mercados importantes de Estados Unidos a nivel nacional, incluyendo Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Los programas de CBS también estarán disponibles bajo demanda en todo el país. (CBS es la empresa matriz de CNET y CNET en Español).

El momento del lanzamiento coincide con la próxima temporada de la NFL. CBS emitirá su primer juego de la temporada regular el 10 de septiembre. Un representante de DirecTV no pudo confirmar que las estaciones se lanzarían a tiempo para ese juego, sino que estarían disponibles en las próximas semanas.

Además de los canales primarios de CBS, DirecTV Now también agregará otras redes propiedad de CBS incluyendo CBS Sports Network, Pop y The CW (la última de las cuales es copropiedad de CBS y Warner). También ofrecerá Showtime como un complemento de US$8 por mes.

DirecTV Now está dirigido a las personas que buscan abandonar el cable tradicional y la televisión por satélite, y ofrece numerosos canales en vivo a partir de un pago de US$35 por mes. Al igual que sus competidores PlayStation Vue, Hulu with Live TV y YouTube TV, que también ofrecen estaciones de CBS a través de Internet, DirecTV Now no requiere un contrato y los usuarios pueden cancelar en cualquier momento. Lo mismo ocurre con el servicio CBS de acceso independiente de CBS, que comienza en US$6 por mes. Mientras tanto, Sling TV (propiedad de Dish) se convierte en el único de los "cinco grandes" de servicios de streaming que no ofrece las cadenas de CBS.

Además de aumentar su número de canales, DirecTV Now pronto lanzará un DVR en la nube y, en 2018, la posibilidad de hacer streaming en 4K.

Estos son los 14 mercados iniciales en los que DirecTV Now ofrecerá estaciones de CBS: