DirecTV considera una fusión con su rival Dish: reporte

Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

El proveedor de televisión satelital, Dish Network, está considerando una fusión con el servicio DirecTV de AT&T. No obstante, AT&T y Dish no tienen conversaciones activas en curso, según un reporte de Reuters.

Dish Network ha estado acumulando espectro durante años, pero aún no ha creado su propia red de satélites, así que también podría ser una adquisición valiosa para AT&T a medida que desarrolla su red 5G. En 2017, Dish Network gastó US$6,200 millones para obtener aún más espectro en la banda de 600MHz.

Los rumores recientes llegan después de otros informes anteriores sobre que AT&T podría escindir el negocio de DirecTV, el cual podría ser adquirido por Dish Network.

DirecTV de AT&T ha estado perdiendo clientes en medio de la competencia con gigantes de streaming como Netflix y Amazon Prime. En abril, DirecTV reportó una pérdida trimestral de 83,000 suscriptores en su servicio de streaming, que siguió a una pérdida de 267,000 suscriptores en el cuarto trimestre de 2018.

DirecTV terminó 2018 con 1.6 millones de suscriptores; A fines de marzo de 2019 tenía 1.5 millones.

También durante el primer trimestre de 2019, AT&T perdió 544,000 suscriptores de televisión paga tradicional de su negocio de satélites DirecTV y sus servicios AT&T U-verse. En abril de 2019, tenía 22.4 millones de suscriptores de TV en total.

Randall Stephenson, el presidente ejecutivo de AT&T, dijo en abril que espera seguir perdiendo suscriptores de TV paga el próximo trimestre, pero que las pérdidas se estabilizarán para fines de 2019. Agregó que la reciente subida de precios de US$10 a US$50 por mes para DirecTV Now hace que el producto sea más "sostenible". "No se equivoquen al respecto, este segmento del mercado es muy sensible a los precios", dijo.

Dish y AT&T no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

