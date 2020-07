Top Gun: Maverick va a ser una película a la antigua hecha con la última tecnología

Esta edición virtual y casera de Comic-Con 2020 nos está permitiendo disfrutar de los paneles tradicionales de la convención de cultura popular remotamente y en YouTube. Ha sido el caso para el panel Directors on Directing moderado por el editor jefe del sitio Web Collider Steven Weintraub con los directores Robert Rodriguez (Alita: Battle Angel), Colin Trevorrow (Jurassic World: Dominion) y Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick).

Los cineastas han aprovechado para reflexionar sobre la evolución de su profesión en los últimos años y cómo hay que abogar ahora por un proyecto para conseguir que se materialice. "Tienes que dar argumentos persuasivos sobre por qué una historia merece explicarse en la gran pantalla", ha explicado Kosinski. "Es un enfoque más basado en la historia, más reflexivo".

Aunque el panel se ha puesto realmente interesante cuando Weintraub se ha interesado por los proyectos actuales de los cineastas. Kosinski ha explicado que estaba trabajando en la postproducción de Top Gun: Maverick cuando la crisis del coronavirus retrasó el estreno de la película y tuvieron que empezar a trabajar de forma remota. "Hemos podido acabarla. Hacerlo de forma remota ha sido interesante, pero posible. Hemos hecho una película a la antigua pero usando la última tecnología", ha explicado el colaborador habitual de Tom Cruise.

En cuanto a Trevorrow, el director de la secuela de Jurassic World ha hablado del hecho que Jurassic World: Dominion vaya a volver a rodar en un par de semanas después de que el rodaje quedara interrumpido. "El mayor reto son los múltiples protocolos y muchas capas de seguridad y protección para todo el mundo", ha dicho el director, especificando que esa seguridad es una prioridad para él. "Pero una vez se aplica todo eso, siguen siendo dos personas en el centro del círculo tratando de hacer que algo parezca real. Creo que seremos los primeros en tratar de conseguir algo así en el contexto de todo lo que está pasando".

Trevorrow llevaba un mes de rodaje cuando tuvo que interrumpir su trabajo en Dominion a causa de la pandemia. El cineasta ha explicado que no ha cambiado el guion desde entonces pero sí ha podido ver algunas de las secuencias ya filmadas con efectos visuales añadidos. El director también explicó que ha estado en contacto con su equipo vía Zoom para tratar de mantener el ánimo.

Rodriguez ha hablado de su proyecto para Netflix We Can Be Heroes, una especie de versión con superhéroes de su exitosa franquicia Spy Kids. Rodriguez ya había filmado la película y estaba editando cuando el mundo cerró a causa del coronavirus. Rodriguez está ahora encargándose de la banda sonora de esta película, de forma remota, ya que la orquesta encargada de interpretarla está en Viena. El director texano también ha explicado que el personaje de Pedro Pascal en esta película es como el "papel de tipo Antonio Banderas".

Calendario de estrenos de cine 2020-2021 tras los retrasos por el coronavirus [fotos] Ver fotos +83 Más

Tecnología al poder

Otro de los momentos interesantes del panel ha sido cuando los cineastas han reflexionado sobre cómo la tecnología está cambiando su trabajo. Kosinski ha contado que trabajaron con Sony para desarrollar cámaras con calidad IMAX y de unos 10-15 centímetros de ancho y no más de 5 centímetros de grosor que pudieron poner en el interior de la cabina de los aviones de Top Gun: Maverick, así como también en el exterior.

El cineasta ha dicho que las seis cámaras interiores y las cuatro exteriores con las que trabajaron en el rodaje les permitieron rodar secuencias multicámara, usando tecnología para capturar algo real en lugar de tener que recrearlo en un estudio. El director lo ha calificado como la tecnología más avanzada de esta película.

Trevorrow ha coincidido con esa voluntad de Kosinski por tratar de evitar el uso de efectos digitales en la medida de lo posible, explicando que Dominion tiene más efectos de tipo práctico o funcionales que sus predecesoras. El cineasta ha dicho además que en estos momentos es mucho más sencillo mezclar personajes creados con animatrónica con extensiones digitales.

Trevorrow ha mencionado la tecnología que usó para grabar el corto del universo Jurassic World, Battle at Big Rock, que filmó completamente con cámara en mano y usando realidad virtual. La tecnología le permitió ver el entorno digital renderizado tal como se vería en la versión con postproducción del corto.

No pierdas ocasión de ver el panel completo con estos tres cineastas hablando sobre la profesión. La única crítica sobe el panel es que no se haya incluido también a alguna directora entre los participantes.