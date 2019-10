Director de The Social Network le escribe una carta punzante a Mark Zuckerberg

Getty

El prolífico guionista Aaron Sorkin arremetió contra Mark Zuckerberg en una carta abierta dirigida al presidente ejecutivo de Facebook.

Sorkin, quien escribió el guión de la película The Social Network que trata precisamente de los inicios de Facebook y en la que no sale muy bien retratado Zuckerberg, criticó en la carta publicada el 31 de octubre en The New York Times las políticas de la red social que permiten la publicación de anuncios políticos engañosos.

Sorkin, quien se hizo de un premio Oscar por el guión de Red Social, dijo que no pudo evitar no sentir la ironía tras leer extractos del reciente discurso de Zuckerberg en la Universidad de Georgetown en donde defendió la práctica de publicar anuncios "demostrablemente falsos" bajo la premisa de defender la libertad de expresión.

Sorkin también citó y señaló una publicación pagada de la campaña presidencial de Donald Trump, apuntando al candidato demócrata Joe Biden, en la cual se indicaba que Biden había pagado miles de millones de dólares al gobierno de Ucrania para que su hijo no fuera investigado.

"Cada pulgada cuadrada de eso es una mentira y está bajo tu logo", dice Sorkin refiriéndose al logotipo de Facebook. El cineasta indicó que aunque admiraba su ímpetu por defender la libertad de expresión, sus políticas no eran una forma de defenderla sino de atacar la verdad.

Zuckerberg contestó mediante una publicación en Facebook citando a uno de los personajes de la cinta The American President, escrita por Sorkin en 1995. "Estados Unidos no es un país fácil. Estados Unidos es una sociedad con una ciudadanía muy avanzada. Te va a decir: ¿quieres libertad de expresión?... El símbolo de tu país no puede ser solamente una bandera; el símbolo tiene que ser también uno de sus ciudadanos ejerciendo su derecho de quemar la bandera en protesta".

El personaje citado es Andrew Shepherd, interpretado por Michael Douglas. Shepherd, que en la cinta es el presidente de Estados Unidos, hace este enunciado en un cuarto lleno de reporteros en la Casa Blanca y habla sobre lo difícil que es defender la libertad de expresión en Estados Unidos.

La carta de Sorkin fue publicada días después de que Zuckerberg se presentara frente al Congreso en donde fue cuestionado sobre las políticas de su plataforma que permiten la publicidad engañosa, la interferencia electoral rusa y la criptomoneda Libra.

Las críticas también se hicieron ver dentro de la misma industria a la que pertenece Facebook, ya que el 30 de octubre, Jack Dorsey, presidente ejecutivo de Twitter, se ha pronunciado en contra de la publicidad política por lo que a partir de noviembre, los anuncios de esta índole serán cesados. Dorsey escribió en Twitter que detendrían la publicidad política a nivel mundial ya que "creemos [Twitter] que el alcance del mensaje político debe ganarse, no comprarse".