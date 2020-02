El director de The Last Jedi se 'divirtió mucho' viendo Rise of Skywalker

Christopher Jue/Getty Images for Disney

El director de Star Wars: The Last Jedi, Rian Johnson, elogió la secuela dirigida por J.J. Abrams, The Rise of Skywalker, la noche del domingo, 9 de febrero, durante la entrega de los premios Oscar 2020. Johnson dijo a MTV News que una "experiencia realmente especial" ver la película como fanático de la saga.

"Me divertí mucho, hombre. Me hizo sentir tan orgulloso ver el corazón y alma que J.J. le puso", añadió Johnson. "Y ver a mis amigos que participaron en la película llevando todo a su conclusión".

.@joshuahorowitz caught up with @rianjohnson on the #Oscars red carpet to talk about the forthcoming #KnivesOut sequel and what Rian thought of 'Star Wars: The Rise of Skywalker' pic.twitter.com/B1tPNlIM0x — MTV NEWS (@MTVNEWS) February 10, 2020

The Last Jedi, estrenada en 2017, dio algunos giros sorprendentes y dejó a los fanáticos divididos al punto que Johnson recibió amenazas de muerte . La continuación de Abrams, que completó la saga de nueve películas de Star Wars, se sintió segura en comparación .

The Rise of Skywalker no recibió premios Oscar, mientras que el filme de Johnson, Knives Out -- primer filme que dirige desde The Last Jedi --, perdió ante Parasite de Bong Joon-ho en la categoría de mejor guion original. No obstante, Johnson ganó ciertamente algunos puntos en estilo por sus divertidos gemelos con forma de porgs, las tiernas aves que creó para la película de Star Wars.

Johnson no fue el único integrante de la familia Star Wars al que le preguntaron el domingo por The Rise of Skywalker; la actriz Kelly Marie Tran abordó el tema de que su personaje Rose Tico tuvo una participación reducida en comparación con la que tuvo en The Last Jedi, diciendo que ella estaba feliz de "ser parte de algo mucho más grande" que ella.