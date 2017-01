Foto de Matt Winkelmeyer/Getty Images

Snap, Inc., la matriz del app de redes sociales Snapchat y las gafas de sol para grabar video, Spectacles, ha crecido tanto que uno de sus inversionistas iniciales ahora se dedicará a ver que su capital y los ingresos de la compañía aumenten todavía más.

Michael Lynton, presidente ejecutivo de los estudios de cine y música Sony Entertainment, anunció este viernes que dejaría su empleo en Sony, en donde lleva 13 años, para concentrarse en su papel como presidente de la junta directiva de Snap, Inc. Lynton formó parte de una serie recaudación de fondos que sumó US$60 millones en junio de 2013.

"He estado involucrado con Evan [Spiegel] y Snapchat desde los primeros días y dado cómo ha crecido desde entonces, he decidido que era tiempo de hacer la transición y enfocarme en mi papel como presidente de la junta directiva de Snap, Inc.", dijo Lynton en un comunicado de prensa. Spiegel es cofundador y presidente ejecutivo de Snap, Inc.

Lynton se quedará como copresidente ejecutivo de Sony Entertainment en lo que la compañía japonesa encuentra un nuevo líder para su división de entretenimiento.