Motorola Moto G7 vs. Moto G6: Las diferencias que marca una generación

Comparamos el diseño, las especificaciones y otras características del Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Play y Moto G7 Plus con los Moto G6, Moto G6 Plus y Moto G6 Play del año pasado para conocer sus diferencias.