Las posibles diferencias: Galaxy Note 20 vs. Galaxy Note 20 Ultra

El Galaxy Note 20 llegaría en menos de dos semanas y con esto las filtraciones no terminan y la más reciente revela las principales diferencias entre el la versión regular y el Galaxy Note 20 Ultra.

La más reciente filtración llegó por parte del blog Winfuture que con frecuencia ha revelado productos antes de ser presentados.

Algo para tener en cuenta es que en ninguna parte el blog menciona al Galaxy Note 20 Plus, así que es probable que Samsung no lance tres versiones de su teléfono insignia con lápiz óptico, como hizo con el Galaxy S20, Galaxy S20 Plus y Galaxy S20 Ultra, sino que podría lanzar solo dos versiones: Galaxy Note 20 y Galaxy Note 20 Ultra.

Aunque Samsung no ha confirmado esto, como tampoco algunas especificaciones, aquí recopilo las principales diferencias que esperamos con lo revelado por este blog.

El procesador, sistema operativo y funciones generales se mantendrían en los dos celulares, pero lógicamente el Galaxy Note 20 Ultra sería más grande (6.9 vs 6.7 pulgadas), tendría más batería (4,500mAh vs. 4,300mAh) y sería más caro.

Sin embargo, además de estas esperadas diferencias, el Galaxy Note 20 Ultra tendría 8GB de RAM en vez de 12 GB, la cámara principal pasaría de 108 megapixeles a 12 megapixeles y una cámara para de 12 megapixeles par hacer zoom óptico 5X en vez de 64 megapixeles para hacer zoom óptico 3X.

Asimismo, la resolución pasa de 2K a Full HD del Galaxy Note 20 Ultra al Note 20, mientras que también permitiría no solo expandir el almacenamiento a través de una ranura microSD, sino también tendría una versión de no solo 256GB, sino también 512GB.

Hay otras pequeñas diferencias, pero una extraña es que el Galaxy Note 20 Ultra tendría un lápiz óptico mejorado que ofrecería más fluidez que el Note 20.

Galaxy Note 20 Ultra vs. Note 20: Características y especificaciones

Nota 20 Ultra 5G Nota 20 (5G) Procesador Exynos 990 de 2.7 GHz/Snapdragon 865 Plus Exynos 990 de 2.7 GHz/Snapdragon 865 Plus

Monitor 6.9 pulgadas, 120 Hz 6.7 pulgadas, 60 Hz Resolución WQHD / 3200 x 1440 píxeles, 508 ppi FHD + / 2400 x 1080 píxeles, 393 ppi RAM y almacenamiento 12 GB de RAM 8 GB de RAM Almacenamiento 256GB o 512GB 256GB MicroSD Sí No Sistema operativo Android 10 con Samsung One UI Android 10 con Samsung One UI

Cámaras traseras 108 megapixeles (f/1.8) + gran angular de 12 MP (f/2.2), periscopio de 12 megapixeles para zoom óptico 5x (f/3.0), enfoque automático con láser, zoom digital hasta 50x 12 megapixeles (f/1.8), gran angular de 12 megapixeles (f/2.2), telefoto de 64 megapixeles para zoom óptico 3X (f/2.0, zoom digital hasta de 30x Cámara frontal 10 megapixeles (f/2.2, enfoque automático) 10 megapixeles (f/2.2, enfoque automático)

Video Grabación de hasta 8K (cámaras traseras) Grabación de hasta 8K (cámaras traseras)

Conectividad Dual SIM + eSIM, Bluetooth 5.0, USB Tipo-C (Gen 3.2), NFC, WiFi 6, DeX inalámbrico Dual SIM + eSIM, Bluetooth 5.0, USB Tipo-C (Gen 3.2), NFC, WiFi 6, DeX inalámbrico

Desbloqueo y otras características Reconocimiento facial, lector de huellas en pantalla, Samsung Pay, Samsung Knox Reconocimiento facial, lector de huellas en pantalla, Samsung Pay, Samsung Knox

Resistencia al agua IP68 IP68 S-Pen Latencia 9 ms Latencia 26 ms Batería 4,500 mAh 4,300 mAh Colores Negro y bronce Negro, bronce y verde Tamaño 164.8 x 77.2 x 8.1 mm, 213 g 161.6 x 75.2 x 8.3 mm, 198 g Peso 213 gramos 198 gramos

En nuestro más reciente podcast hablo también de mi análisis de los OnePlus Buds, mis primeras impresiones del OnePlus Nord, la presentación del Galaxy Z Flip 5G, el buen precio del LG Velvet y Motorola Edge, la llegada del Asus ROG Phone 3 y Lenovo Legion Phone Duel, al igual que el nuevo vidrio Gorilla Glass Victus.