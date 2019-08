Angela Lang/CNET

El Samsung Galaxy Note 10, el Galaxy Note 10 Plus y el Galaxy Note 10 5G comparten el mismo diseño –y especificaciones–, pero tienen algunas pequeñas diferencias entre sí que, a primera vista, podrían ser ignoradas pero que podrían hacer que uno de ellos sea mejor para ti.

Primero, es necesario dejar en claro que el Galaxy Note 10 Plus 5G es prácticamente el mismo Note 10 Plus, y sus únicas diferencias son su precio (US$1,299 vs. US$1,099), su peso (198 gramos vs. 196 gramos) y el hecho que ofrece compatibilidad con redes 5G; eso es todo. Así que todas las diferencias que tiene el Note 10 Plus con el Note 10, también las tiene el Note 10 Plus 5G con el Note 10.

Vale la pena tener en cuenta que también habrá una versión 5G del Galaxy Note 10, pero solo se venderá en Corea del Sur –al menos en un principio, así que no lo tendremos en cuenta en este comparativo.

El Galaxy Note 10 Plus se diferencia del Note 10 por su pantalla de 6.8 pulgadas con una resolución QHD+ (2K) en lugar de una de 6.3 pulgadas con resolución Full HD+.

Además, el Galaxy Note 10 Plus tiene una batería más grande (4,300mAh vs. 3,500mAh) y está disponible no solo en versión con 256GB de almacenamiento, sino también en una de 512GB.

Dicho esto, el Galaxy Note 10 no tiene una ranura microSD como sí lo hace el Note 10 Plus y tiene 8GB de RAM en vez de 12GB de RAM.

Algo para tener en cuenta: en teoría, como la pantalla es más pequeña y la resolución de la pantalla es inferior, el consumo de batería del Galaxy Note 10 debe ser inferior al del Note 10 Plus. Así que la diferencia de la capacidad de la batería a lo mejor no representa tanta diferencia como imaginarías, aunque como Samsung coloca sus panales en Full HD+ de manera predeterminada (al menos en las últimas generaciones) a lo mejor el Note 10 Plus si lograría tener una duración de batería superior.

Otra diferencia importante para algunos o que podría pasar desapercibida para otros es que el Galaxy Note 10 Plus tiene una cuarta cámara trasera. Digo que puede pasar por desapercibida porque no es una lente que capture realmente imágenes, sino que al tratarse de un sensor Tiempo de vuelo (ToF por sus siglas en inglés) está enfocado más en determinar la profundidad y distancia de los objetos.

Este sensor no se utiliza para tomar fotos o grabar video con fondo borroso como esperaríamos, sino que ayudaría a grabar video con tus dibujos o decoraciones que colocas en personas o en la escena utilizando el S Pen. También permite utiliza el celular como un escáner 3D.

Si no utilizas ninguna de esas funciones, por el momento ese cuarto sensor puede pasar desapercibido, aunque en estética también tiene su presencia porque es visible en la parte trasera (consta de dos sensores), aunque están fuera del módulo principal de las cámaras.

La otra diferencia que también podría ser ignorada por muchos es que el Galaxy Note 10 Plus tiene la capacidad de cargarse hasta a 45 vatios con cable y 15 vatios de manear inalámbrica. El Note 10 se puede cargar hasta 25 vatios con cable y 12 vatios de manera inalámbrica. Sin embargo, en la caja los dos celulares tienen el mismo adaptador de carga de 25 vatios, así que el adaptador de 45 vatios se vende por separado.

Todos los Note 10 tienen una parte trasera de vidrio con una leve curvatura que los hace sentirse bien en la mano, mientras que el borde de metal le ofrece resistencia.

La pantalla es Dynamic AMOLED curva con el diseño Infinity O que integra la cámara frontal a través de un orificio en la pantalla y está ubicada en el centro de la parte superior.

Los celulares se pueden cargar inalámbricamente, pueden cargar inalámbricamente otros celulares, son resistentes al agua (IP68), tienen el mismo S Pen y no tiene conector de audífonos tradicional.

Asimismo, encuentras un procesador Snapdragon 855 o Exynos 9825 (dependiendo de donde lo compres), Android Pie con la interfaz personalizada One UI, un lector de huellas integrado en la pantalla, reconocimiento facial básico, modo de noche hasta en la cámara frontal y la posibilidad de intensificar el audio de una área específica cuando haces zoom en una grabación de video.

No cabe duda que el Galaxy Note 10 Plus es el celular más completo de esta lista –junto con el Note 10 Plus 5G. Sin embargo, considero que la mayoría de personas no deberían considerar actualmente la versión 5G, pues la cobertura de esas redes sigue siendo muy limitada. Es decir, no considero que valga la pena pagar US$200 más (US$1,299 vs. US$1,099) a menos que estés seguro que donde vives, trabajas y te mueves tienes cobertura 5G.

El Galaxy Note 10 es el más barato de los nuevos celulares (US$949), pero no tiene mucho que envidiarles. Además, como es más compacto, puede resultar más atractivo para algunos usuarios que se han visto frustrado de teléfonos gigantes que cada vez son más difíciles de controlar y sostener con una mano.

Comparamos a continuación las especificaciones y otras características del Galaxy Note 10 con el Galaxy Note 10 Plus y Galaxy Note 10 Plus 5G.

Comparación: Galaxy Note 10, Note 10 Plus, Note 10 Plus 5G

Galaxy Note 10 Galaxy Note 10 Plus Galaxy Note 10 Plus 5G Pantalla 6.3 pulgadas 6.8 pulgadas 6.8 pulgadas Resolución 2,280x1,080 pixeles 3,040x1,440 pixeles 3,040x1,440 pixeles Densidad de pixeles 401ppp 498ppp 498ppp Sistema operativo Android Pie (One UI) Android Pie (One UI) Android Pie (One UI) Procesador 2.84GHz Snapdragon 855 / 2.7GHz Exynos 9825 2.84GHz Snapdragon 855 / 2.7GHz Exynos 9825 2.84GHz Snapdragon 855 / 2.7GHz Exynos 9825 Almacenamiento 256GB (UFS 3.0) 256GB, 512GB (UFS 3.0) 256GB, 512GB (UFS 3.0) Expansión de almacenamiento No Sí Sí Cámara trasera Tres: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (80 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de 123 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.1 de 45 grados) con estabilización óptica Cuatro: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (80 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de 123 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.1 de 45 grados) con estabilización óptica + ToF Cuatro: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (80 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de 123 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.1 de 45 grados) con estabilización óptica + ToF Grabación en cámara lenta 960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K 960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K 960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K Cámara frontal 10 megapixeles (f/2.2) (80 grados) 10 megapixeles (f/2.2) (80 grados) 10 megapixeles (f/2.2) (80 grados) RAM 8GB 12GB 12GB Batería 3,500mAh (carga rápida de 25 vatios) 4,300mAh (carga rápida de 25 vatios, compatible con 45 vatios) 4,300mAh (carga rápida de 25 vatios, compatible con 45 vatios) Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 NFC Sí Sí Sí Resistente al agua IP68 IP68 IP68 Lector de huellas Sí, en la pantalla (ultrasónico) Sí, en la pantalla (ultrasónico) Sí, en la pantalla (ultrasónico) Lector de iris No No No Reconocimiento de rostro Sí (básico) Sí (básico) Sí (básico) Carga inalámbrica Sí (Fast Wireless Charging 12 vatios y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos Sí (Fast Wireless Charging 15 vatios y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos Sí (Fast Wireless Charging 15 vatios y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos Características importantes S Pen con Bluetooth y funciones de Air Actions, convertir escritura a documentos de Word, video con fondo borroso, enfoque de grabación de sonido en video a un punto específico con zoom, grabación de pantalla con cámara frontal activa, conectar inalámbricamente celular con computadora Windows para notificaciones y fotos AR Doodles permite dibujar en videos, ranura microSD, S Pen con Bluetooth y funciones de Air Actions, convertir escritura a documentos de Word, video con fondo borroso, enfoque de grabación de sonido en video a un punto específico con zoom, grabación de pantalla con cámara frontal activa, conectar inalámbricamente celular con computadora Windows para notificaciones y fotos 5G, AR Doodles permite dibujar en videos, ranura microSD, S Pen con Bluetooth y funciones de Air Actions, convertir escritura a documentos de Word, video con fondo borroso, enfoque de grabación de sonido en video a un punto específico con zoom, grabación de pantalla con cámara frontal activa, conectar inalámbricamente celular con computadora Windows para notificaciones y fotos Tamaño 151x71.8x7.9mm 162.3x77.2x7.9mm 162.3x77.2x7.9mm Peso 168 gramos 196 gramos 198 gramos Precio sugerido US$949 US$1,099 US$1,299