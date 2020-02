Diego Luna habla sobre su serie de Star Wars en Disney Plus: reporte

Lucasfilm

Diego Luna es el actor latino más famoso que ha participado en una película de Star Wars. Así que, durante un evento de promoción de la temporada 2 de Narcos: México, el actor mexicano comentó a Variety cómo se prepara para el nuevo show de Star Wars que protagonizará en la plataforma Disney Plus.

"No puedo esperar a estar de regreso en ese universo. Me divertí tanto, me gusta mucho la película Rogue One (2016) así que me complace regresar a ese universo", dijo Luna en referencia a la serie sobre el espía Cassian Andor -- papel que interpretó en Rogue One -- que la plataforma de streaming Disney Plus está desarrollando con miras a estrenarla en 2021.

El actor no ofreció detalles sobre cómo se diferenciará la serie de la película Rogue One ni cuáles historias abordará esta precuela. "Primero tengo que terminar este show [Narcos: Mexico] antes de empezar a pensar en la próxima serie", dijo a Variety.

La serie sobre Cassian Andor también contará con la participación del actor Alan Tudyk, quien dará de nuevo voz al androide K-2SO. El show se une a la lista de series de Star Wars en Disney Plus: además de The Mandalorian (la temporada 2 llega en octubre) y del show animado Star Wars: The Clone Wars, hay planes para una serie sobre Obi-Wan Kenobi.