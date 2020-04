Diego Luna y Gael García Bernal presentan un festival de cine para ver en casa

"Ambulante Gira de Documentales" es un festival que exhibe cada año los mejores documentales, largometrajes y cortometrajes en todo México. Pero debido al coronavirus , la edición de 2020 será virtual, para evitar exponer al público, invitados y trabajadores.

Los actores Diego Luna (Rogue One; Narcos México) y Gael García Bernal (Amores perros; Mozart in the Jungle), presentaron el evento, en un Live en Instagram este 15 de abril. Informaron que 30 documentales, mexicanos y de otros países, serán presentados del 29 de abril al 28 de mayo y se podrán ver de manera gratuita en la página Web.

Cerramos nuestro Instagram Live con este par. 🙂 Muchísimas gracias a todos los que se conectaron en esta plática donde hablamos sobre Ambulante en Casa.



Toda la info sobre el Festival en línea aquí: https://t.co/SJsJUhAsm0#AmbulanteGiraContigo pic.twitter.com/wDVE4iQ1Zb — AMBULANTE (@Ambulante) April 15, 2020

Luna aseveró que el documental "tiene una pertinencia indispensable", en estos tiempos del coronavirus, "porque es reflexionar cuál era ese mundo al que probablemente ya no podamos volver, no iguales, no de la misma forma". Mientras que García Bernal valoró la opción de apostar por el encuentro virtual: "Existe esta posibilidad de emular ese viaje inspirándonos en los documentales de esta gira, de esta edición".

"Ambulante en Casa es un festival en línea que busca acompañar al espectador durante la cuarentena. Del 29 de abril al 28 de mayo de 2020, exhibiremos un programa de destacados documentales en la página Web de Ambulante; todos serán accesibles de forma completamente gratuita, desde distintos dispositivos y en cualquier lugar de la república mexicana", dice comunicado oficial del evento.

La dinámica, según Ambulante, es la siguiente: Cada día se estrenará un documental, el cual estará disponible durante 24 horas. Se harán sesiones de preguntas y respuestas y encuentros nocturnos con cineastas e invitados especiales. El programa completo y los horarios del festival se anunciarán el martes 21 de abril.

Según García Bernal, el festival solo se podrá ver en territorio mexicano por las disposiciones legales de los derechos de distribución y exhibición de las películas.