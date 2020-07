Creador de la serie Monarca producirá un drama sobre la lucha libre

Netflix/Ventanarosa

La lucha libre mexicana cuenta con fanáticos en todo el continente americano. Hollywood ha recurrido a este espectáculo tanto en series animadas, como ¡Mucha lucha! (2002-2005) en Cartoon Network, a películas como Nacho libre (2006), con Jack Black, por solo citar apenas dos ejemplos recientes.

Y ahora, según reporta Deadline el miércoles 22 de julio, Alcon Television Group adquirió los derechos del drama Luchador, creado por Diego Gutiérrez, creador de la serie Monarca en Netflix además de guionista y productor de series como From Dusk Till Dawn: The Series, Without a Trace, V y Warehouse 13.

Gutiérrez -- cuyo primer crédito en Hollywood fue como guionista de la serie Buffy the Vampire Slayer en 2002 -- es el autor de la historia de Luchador, que se desarrolla en una ficticia ciudad inspirada en la Lucha Libre, controlada por "coloridas pandillas de luchadores mexicanos al borde de la tiranía, y el joven luchador que se convierte en su campeón y salvador, tanto dentro como fuera del ring", explica Deadline.

"Creativamente vemos esto como terreno propicio para muchos tipos de historias en muchos medios diferentes", declaró Andrew Kosove, de Alcon Television Group, a Deadline. Esto indica que Luchador podría dar origen a cómics, series animadas y largometrajes.

Por ahora no hay fechas de producción, elenco y fechas de estreno del proyecto.

Como antecedentes de Luchador, pueden citarse la ya mencionada ¡Mucha Lucha!, ambientada en una escuela de luchadores enmascarados; y la novela gráfica Lucha Libre Vol. 1: Introducing the Luchadores Five (2016), sobre cinco luchadores que protegen a los habitantes del Este de Los Ángeles de grupos criminales.