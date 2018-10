Estrella de Luis Miguel la serie protagonizará Monster Hunter en el cine

Juan Carlos Polanco/Netflix

El actor mexicano Diego Boneta, estrella de la popular Luis Miguel la serie, protagonizará junto con Milla Jovovich una adaptación al cine del exitoso videojuego de Capcom Monster Hunter, según publica Variety el martes.

El propio actor confirmó la noticia en su cuenta personal en Instagram, en la que publicó una captura de pantalla de la noticia acompañada de la leyenda: "Grateful to join this amazing project/cast and thrilled to start this new adventure!!" (¡Agradecido de unirme a este increíble proyecto/reparto y emocionado de comenzar esta nueva aventura!).

¿Significa esto que no habrá una segunda temporada de Luis Miguel la serie? ¿O que Boneta no volverá a personificar al cantante? Todavía es muy temprano para saberlo.

Boneta se hizo famoso a nivel global por su participación en Luis Miguel la serie, pero lo cierto es que el actor -- nacido en Ciudad de México en 1990 -- cuenta con una larga trayectoria en Hollywood tras su participación en la película Rock of Ages (2012). Desde entonces Boneta trabajó en series televisivas como Pretty Little Liars, Jane the Virgin y Scream Queens, entre otras.

El actor aparecerá en el reboot de Terminator que dirige Tim Miller y produce James Cameron, previsto para estrenarse en noviembre de 2019. Allí compartirá escenas con Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger y Mackenzie Davis.

Monster Hunter es una serie de videojuegos lanzada por Capcom en 2004. Existen más de 15 versiones del juego -- la más popular actualmente es Monster Hunter. World -- y cuenta con una gran y fiel legión de fanáticos, especialmente en Japón.

El director de la adaptación al cine de Monster Hunter es Paul W.S. Anderson, esposo de la actriz Milla Jovovich, con quien ya trabajó en cuatro películas de la serie Resident Evil, también basada en un videojuego de Capcom.

Según Variety, en Monster Hunter también participarán -- además de Boneta y Jovovich -- los actores Tonya Jaa, Ron Perlman y T.I. Harris. La película todavía no dispone de fecha definida de estreno, aunque está confirmado que será en 2019.

