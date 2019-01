Yalitza Aparicio no aparecerá en la segunda temporada de Luis Miguel la serie

View this post on Instagram

@diego et @yalitzaapariciomtz (actrice dans le film Roma) vont travailler ensemble sur un nouveau projet 🙌🏻 Des surprises sont à venir bientôt !!! 😊 #Repost @diego with @get_repost ・・・ Feliz de trabajar con la ganadora de México!!! Muy pronto les tendremos sorpresas... #orgullomexicano 🇲🇽