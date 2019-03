Tarantino recrea el Hollywood de los años 60 en el tráiler de su nueva película

Con el logotipo que usaba en los años 60 del siglo pasado, Columbia Pictures lanzó el primer tráiler de la esperada nueva película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, que recrea la turbulenta época en Los Ángeles, California, que precedió al asesinato de la actriz Sharon Tate en 1969.

La película Once Upon a Time in Hollywood cuenta con un elenco repleto de estrellas, liderado por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, muchos de los cuales darán vida a personajes de la vida real. Por ejemplo, en el avance aparece una escena con la estrella de artes marciales Bruce Lee, interpretado en el filme por el actor Mike Moh.

Además de DiCaprio y Pitt, en Once Upon a Time in Hollywood también participan Al Pacino, Tim Roth, Kurt Russell, Damian Lewis, Dakota Fanning, Timothy Olyphant, Bruce Dern, Lena Dunham, Emile Hirsch, Michael Madsen y Margo Robbie en el papel de Sharon Tate.

El propio DiCaprio compartió el primer póster de la película en su cuenta personal en Twitter.

Además, la cuenta en Twitter de la película también difundió un segundo póster, centrado en Margot Robbie.

La sinopsis de la película es: "La historia que tiene lugar en Los Ángeles de 1969, en el mejor momento del Hollywood hippy. Los dos personajes principales son Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), ex estrella de una serie del Oeste, y su doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt). Ambos luchan por triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rick tiene una vecina de muy famosa… Sharon Tate".

El título es un guiño a los títulos de dos películas del realizador Sergio Leone: Once Upon a Time in the West (1968) y Once Upon a Time in America (1984). Leone es uno de los directores favoritos de Tarantino.

Once Upon a Time in Hollywood se estrena en cines el 26 de julio.