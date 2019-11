Estos dibujos del Bebé Yoda de The Mandalorian te derretirán de ternura

Captura de pantalla por Bonnie Burton/CNET

Si has visto la nueva serie de Star Wars The Mandalorian en Disney Plus, seguro ya sabes lo tierno que es el Bebé Yoda, como le dice todo el mundo de cariño.

El 19 de noviembre, el showrunner (o encargado) de la serie, Jon Favreau, compartió las ilustraciones originales del Bebé Yoda en Twitter e Instagram. No te sorprenderá que son sumamente adorables.

Incluso el actor y director Werner Herzog, quien hace el papel del "cliente" que contrata al cazarrecompnesas mandaloriano para que halle a la criatura, dijo que tuvo ganas de llorar cuando vio al Bebé Yoda en el plató. "Es desgarradoramente hermoso", le dijo Herzog a la revista GQ. Y si algo hace llorar a Herzog, es porque es legítimo.

El Bebé Yoda apareció por primera vez en el primer episodio de The Mandalorian cuando descubrimos que el tierno personaje es el botín que tiene que hallar el cazarrecompensas. En el segundo episodio lo vemos aun más, y ahí descubrimos que tiene altas dosis de la Fuerza cuando el bebé hace parar a una criatura parecida a un rinoceronte que va camino a aplastar al mandaloriano.

Y luego se echa a dormir de la forma más adorable, porque es sumamente adorable, como queda constatado en estos nuevos dibujos.