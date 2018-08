A la carga: Diablo 3 se volverá portátil en la Nintendo Switch

Blizzard Entertainment

Los rumores que hemos escuchado durante meses sobre que Diablo 3 llegaría a la Nintendo Switch son finalmente confirmados por Blizzard, y podemos confirmar que, al menos a partir de la primera impresión, el puerto entrega lo que promete sobre la primera experiencia de Diablo verdaderamente móvil.

La semana pasada, me reuní con Pete Stilwell, productor senior de Diablo 3, y Matt Cederquist, productor asociado, y casi de inmediato tuve una Switch en mis manos con la pantalla de inicio de Diablo 3 frente a mí. Stilwell y Cederquist explicaron que todo el juego, incluida la versión base de Diablo 3, la expansión Reaper of Souls y el Rise of the Necromancer DLC, estarán incluidas en su lanzamiento este otoño. Sin embargo, se centraron en proporcionar la primera experiencia práctica con el juego fuera de los pasillos de Blizzard.



Cederquist me dijo que eligiera una de las siete clases de personajes (todas las cuales eran de nivel máximo para esta demostración) y en poco tiempo estábamos jugando a través de Nephalem Rift —uno de los muchos estilos de rastreo de calabozos que puedes usar en Diablo 3: Eternal Collection.

Tardé unos minutos en descubrir qué botones usar para activar mis habilidades, pero afortunadamente Cederquist nos mantuvo vivos mientras me familiarizaba con el diseño. Estaba jugando usando los joy cons que están conectados a la Switch, pero Blizzard dice que puedes usar joy cons dobles, jugar con un amigo, usando joy cons individuales o usar un controlador Pro.

En una sola pantalla pueden jugar hasta cuatro jugadores o se pueden unir hasta cuatro Switchs por separado, usando los servicios en línea de Nintendo, que debutarán por completo a finales de septiembre. En una función exclusiva del Switch, los jugadores pueden conectarse a través del Local Wireless Play del Switch para hacer el rastreo de calabozos en conjunto sin necesidad de una conexión a Internet.

El juego funcionó sin problemas, los controles reaccionaron a la perfección mientras derretía todo tipo de monstruos. Elegí la clase Demon Hunter, cuyas ballestas de mano producen grandes cantidades de daño y las poderosas torretas lanzan misiles que buscan enemigos. Es mi clase favorita, pero me encantaría volver a sumergirme como un Mago o un Nigromante.

Stilwell señaló mientras jugábamos, que el juego se estaba ejecutando a una resolución de 960p, a casi 60 fotogramas por segundo, mientras la Switch estaba acoplada, y de 720p, a casi 60 fotogramas por segundo, mientras estaba desconectada. La versión acoplada es similar a lo que se ve en las versiones de PS4 y Xbox One.

Cuando llegas al final de una Nephalem Rift, siempre hay una gran batalla con un jefe monstruo fuerte. Incluso con los dos disparando, desplegando todas nuestras habilidades, y proyectiles volando en todas direcciones, la Switch ni se inmutó.

Blizzard todavía tiene que fijar una fecha, pero Diablo 3: Eternal Collection saldrá en otoño por US$60. Ya está disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC por el mismo precio.

En cuanto a si esto significa que otros títulos de Blizzard podrían llegar a la Switch, no tenemos confirmación, aunque la firma le dijo a nuestro sitio hermano GameSpot que "todo es posible" cuando se le preguntó acerca de un posible lanzamiento de Overwatch para la consola portátil.