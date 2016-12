¿Qué pedirás a los Reyes? Nosotros, Spectacles, 'laptops' y hasta un coche

¿Ya has escrito la carta para los Reyes Magos? ¿Son conscientes los Melchores, Gaspares y Baltasares que hay en tu vida de que no necesitas más pares de calcetines o jerseys navideños feos y en realidad te mueres por un gadget nuevo? ¿Necesitas inspiración para decidir qué incluir entre tus deseos o para comprarle el regalo perfecto al adicto tecnológico que hay en tu vida? Te contamos qué se piden los miembros de la redacción en CNET en Español estas fiestas... Para que veas que, un año más, se puede regalar mucha tecnología.

Si el presupuesto de tus Reyes lo permite y hace tiempo que necesitas uno, opta por pedir un laptop nuevo. Tres de los miembros de nuestra redacción quieren una MacBook Pro de hecho. "Edito muchas fotos y juego mucho en PC, así que me encantaría. Su pantalla Retina y el tamaño hacen que no se necesite mucho un monitor externo", dice nuestro colaborador desde México Óscar Gutiérrez, que confiesa que se conformaría sin la nueva Touch Bar pero quiere la Pro de 15 pulgadas.

Para nuestro corresponsal en España César Salza en cambio, lo de la pantalla para el teclado en forma de barrita es imprescindible. "Me gusta editar y todo parece indicar que su barra te va a permitir desplazarte por Final Cut de forma sencilla e intuitiva", dice.

Más allá de computadoras nuevas, los audífonos inalámbricos parecen despertar muchas pasiones en la redacción. Nuestra productora multimedia Erica Argueta quiere unos Sony h.ear on Wireless NC en color azul turquesa para cuando va al gimnasio. La editora Mariana Marcaletti quiere unos AirPods porque le parecen muy prácticos para no enredarse, aunque no descarta perderlos rápidamente. Y yo querría unos BeatsX para llevármelos a correr, aunque por el momento no tienen fecha de venta confirmada y a lo mejor tengo que pedirles otra cosa a los Reyes.

Foto de CNET

Otro de los aparatitos más codiciados en redacción son de hecho las Spectacles de Snapchat. Erica quiere las coloristas gafas para poder grabar videos en primera persona y sin necesidad de usar las manos. Y Mariana también las desea pero no quiere hacer la fila durante muchas horas para tener que comprarlas. Cuando en realidad lo único que debe hacer es enviar a un Rey Mago a la máquina expendedora de Spectacles y ya...

Quien seguramente no tendrá que hacer demasiada cola es el Rey Mago encargado de la lista de nuestra productora multimedia Marta Franco, que se ha pedido una Lomo Instant Automat. "Quiero una cámara instantánea y esta viene con objetivos y accesorios", explica.

Tal vez el mejor regalo, y uno de los más económicos, que puedas pedir o hacer, es una suscripción a algún servicio digital. Tanto César como nuestro editor jefe Gabriel Sama quieren una a Apple Music para seguir escuchando y descubriendo nueva música en 2017. Nuestra editora Suan Pineda quiere una combinación entre Netflix y Sling TV para no perder detalle de documentales como Cooked de Michael Pollan, Food Network y alguna que otra telenovela. Yo me pido una suscripción a Film Struck, el nuevo servicio para ver películas clásicas y de culto por Internet. Oh, y Gabriel quiere también HBO Now para poder ver Game of Thrones ahora que está a punto de acabar de leer los libros.

Aunque hay que reconocer que el regalo más inspirado lo ha pedido nuestro editor de sección Juan Garzon, que dice querer un Tesla Model X "porque no cuesta nada soñar".

Y tú, ¿qué tienes en tu lista soñada para los Reyes Magos?