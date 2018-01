Denis Tevekov/Getty Images

¿Hiciste ya la carta para los Reyes Magos? ¿Sabes qué les pedirás a Melchor, Gaspar y Baltasar o -- en su defecto -- a tus familiares y amigos? En la redacción de CNET en Español no hemos perdido la oportunidad para ponernos ambiciosos y hasta soñadores con nuestras peticiones de este año. Estos son nuestros deseos de regalos tecnológicos para el año que comienza. Esperemos que a los Reyes no les dé por traernos carbón en su lugar...

Si el año pasado todo el mundo parecía querer una laptop nueva en redacción, el regalo estrella de este año son los drones. Nuestro colaborador Rafael Carballo quiere uno sencillito, como el DJI Phantom 3. Nuestra productora multimedia Erica Argueta y nuestro colaborador Óscar Gutiérrez se decantan a su vez por el DJI Mavic Pro. Para Óscar es su pasión por la fotografía la que se lo pide y Erica dice que quiere dedicarse más a la fotografía como hobby este año.

La segunda tendencia en el equipo son las peticiones de tecnología para el hogar inteligente. Erica se conforma con una Roomba 880 para que le limpie la casa. Y nuestro colaborador César Salza se decanta por una LG HomeBot para la misma función. "Porque en pleno siglo XXI esto ya debería ser algo que se hiciera solo", nos dice. Razón no le falta.

Los gadgets domésticos no se limitan a las necesidades de limpieza. Nuestro editor jefe Gabriel Sama quiere algo para cortar el cable como el Roku 4K Ultra. Juan Garzón querría poder llenar toda su casa con bombillas inteligentes Philips Hue, además de la alarma Nest Secure. Y Mariana Marcaletti se pide una Google Home Max para escuchar música.

Josh Miller/CNET

Y las peticiones no terminan ahí. Entrando más en el terreno de la belleza o el cuidado personal, nuestra reportera Claudia Cruz les pide a los Reyes un secador de pelo Dyson Supersonic. Y César una afeitadora Philips Star Wars Edition, un modelo, nos dice, que no ensucia todo el lavamanos.

Y luego están las aplicaciones y suscripciones, claro. Nuestra editora Laura Martínez quiere una suscripción de un año al app de Fender para practicar guitarra. "A un precio de US$20 al mes, me parece muy caro, pero si me lo regalan los Reyes Magos, sería yo muy feliz", nos cuenta.

Gabriel querría que los Reyes le dieran una suscripción a HBO Now para poder ver finalmente Game of Thrones. Sí, nosotros tampoco podemos entender cómo no la ha visto todavía... Nuestra productora multimedia Marta Franco quiere una suscripción a MoviePass y César una a GymPass, para poder ponerse en forma en cualquier gimnasio de Madrid.

En cuanto a regalo que les pedimos a sus majestades para ponérselo definitivamente complicado: tanto Juan como yo querríamos un Model 3 de Tesla. Ya no es que sea un regalo caro... es que los Reyes lo van a tener muy difícil para conseguir uno a tiempo teniendo en cuenta los tiempos de entrega imposibles de la empresa de Elon Musk...

Y tú, ¿ya has hecho tu lista para los Reyes Magos de este año?

No te pierdas toda nuestra cobertura sobre cine, series y frikismo en general en la sección de cultura popular de CNET en Español.