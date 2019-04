Día de las madres 2019: regalos de menos de US$50

¿Buscando gangas para este Día de la Madre? Bueno, has llegado al lugar correcto. Aquí hay un resumen rápido de algunos artículos relativamente económicos que creemos que las mamás apreciarán.

Nota del editor: Ten en cuenta que CNET puede obtener una parte de los ingresos de la venta de productos que aparecen en esta página.

Justo lo que todas las mamás necesitan: una pequeña bocina inalámbrica para tocar sus canciones y programas favoritos. Esta bocina Bluetooth totalmente impermeable (IPX7) no solo ha mejorado la duración de la batería y el sonido frente a la Clip 2, sino que también es más duradera gracias al mosquetón integrado que enmarca todo el perímetro de la bocina, actuando como una especie de parachoques. Es una de las mejores bocinas por su pequeño tamaño. Comenzó en US$60, pero ahora cuesta solo US$40.

Roku Premiere Plus

Sarah Tew/CNET

Roku fabrica varios dispositivos de streaming de video excelentes que cuestan alrededor de US$50 o menos. Convierten cualquier televisor equipado con HDMI en una puerta de entrada al entretenimiento en línea: Netflix, Amazon, Hulu, YouTube, Sling TV, PlayStation Vue, HBO Now y, literalmente, cientos de otros canales.

Nos gusta mucho el Premiere Plus que está en US$49, que tiene control por voz, y el Premiere (US$39), que no lo teiene. Ambos modelos hacen streaming de video 4K, pero si no tienes una TV 4K, el Roku Express es un mejor valor por su precio: US$30.