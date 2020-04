Los mejores regalos del Día de las Madres por menos de US$100

Este año el día de las madres en Estados Unidos es el domingo 10 de mayo. Sin embargo, con el brote de coronavirus que ha asolado al mundo y que ha separado familias e imposibilitado los viajes para la inmensa mayoría de la población, será un Día de las Madres peculiar.

Muchos de nosotros priorizamos la frugalidad en estos tiempos de incertidumbre económica, por ello CNET en Español tiene una lista completa de opciones de regalos disponibles por menos de US$25. Pero si tu presupuesto te permite algo más holgado para darle algo a mamá este año, te presentamos algunas ideas geniales de regalos en un rango de entre US$51 y US$100, de las que casi todas tienen reseñas completas o han sido probadas de facto por los editores de CNET.

Lee: Siempre es buena idea mandar flores

Si eres fan del programa Curb Your Enthusiasm, recordarás que la cafetería de Larry David, Latte Larry's, tenía tazas que se autocalentaban y funcionaban con baterías que mantenían el café caliente. Bueno, pues la gente de Ember creó ese mismo producto hace un par de años. Esta taza inteligente mantiene tu café a la temperatura de tu preferencia. Incluso, la puedes controlar desde el teléfono con una aplicación.

Sarah Tew/CNET

La bocina SoundLink Micro de Bose (US$100) ofrece un sonido impresionante para su tamaño y totalmente a prueba de agua. Si a mamá le gusta escuchar música o podcasts en la bañera o en la terraza, esta es una gran opción. No he escuchado a nadie que no le haya gustado recibir esta bocina de regalo.