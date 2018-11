Día de Acción de Gracias vuelve a romper récord de ventas 'online'

Chris Monroe/CNET

¿Estuviste buscando ofertas en línea el jueves para matar el tiempo antes de que el pavo saliera del horno?

Pues no fuiste el único, ya que el gasto en línea durante el Día de Acción de Gracias llegó a los US$3,700 millones en Estados Unidos, con lo que se rompió el récord del año pasado de US$2,870 millones, de acuerdo con Adobe Analytics. En 2016, las ventas alcanzaron los US$1,300 millones.

Esto sólo es una prueba más de que el Viernes Negro ya no es el inicio oficial de la temporada de compras navideñas. Comienza el 1 de noviembre de estos días, con el Día de Acción de Gracias robando algunas de las ventas del Viernes Negro con promociones en línea que tienen lugar cuando las tiendas de ladrillo y mortero están cerradas por el feriado.

Adobe rastrea transacciones electrónicas de 80 de los 100 principales minoristas de Estados Unidos. Aquí están algunos de los hallazgos más interesantes del reporte de análisis de los días festivos en tiempo real:

Desde el 1 de noviembre los consumidores estadounidenses han gastado US$38,000 millones en compras online.



Alrededor de un 60 por ciento de los ingresos desde el 1 de noviembre se generan mediante compras hechas en una computadora de escritorio, un 30 por ciento son de compras hechas a través de un teléfono inteligente y un 10 por ciento por compras a través de una tableta.



A las 7 a.m., tiempo del Pacífico, las ventas en línea del Black Friday sumaban ya US$643 millones, que concuerda con las cifras del mismo momento del año pasado.



Los cinco artículos más vendidos en el Día de Acción de Gracias fueron: Nintendo Switch, audífonos Beats, Hot Wheels, Red Dead Redemption 2 y Hatchibabies, juguetes de peluche interactivos que eclosionan de sus conchas moteadas.

