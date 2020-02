Devs: La nueva serie de FX on Hulu explora el lado oscuro de Silicon Valley

FX

Hay mucho que procesar en Devs, la nueva miniserie de Alex Garland para FX on Hulu. Garland ha creado, escrito y dirigido los ocho episodios de esta serie sobre la falta de límites morales de una empresa tecnológica y las consecuencias de su poder creciente. Te mentiría si te dijera que Devs es un guilty pleasure.

Te debe sonar el nombre de Garland por su escritura y dirección de esa fábula sobre las implicaciones éticas de la inteligencia artificial llamada Ex Machina y por la adaptación psicodélica que hizo de la novela de Jeff VanderMeer, Annihilation. En Devs, que se estrena este 5 de marzo, Garland retoma su papel de observador tecnológico y provocador de pensamientos profundos. La joven ingeniera Lily Chan vive en el San Francisco contemporáneo y tiene sospechas acerca de la compañía tecnológica para la que trabaja, Amaya, después de que su novio desaparezca. A su novio acababan de ofrecerle un trabajo en una sección de Amaya conocida como Devs.

La colaboradora habitual de Garland Sonoya Mizuno (a quien tal vez recuerdes por esa secuencia de baile con Oscar Isaac en Ex Machina) interpreta aquí a la lacónica Lily. Devs también está protagonizada por Nick Offerman de Parks and Recreation interpretando al presidente ejecutivo de Amaya, Forest. Es el tipo de multimillonario de la industria tecnológica con barba y camisa de franela, de los que no usan precisamente dispositivos de última generación, que conduce un Subaru Outback de los noventa y a los que les gusta comer la ensalada directamente con las manos.

El misterio en Devs no es tanto saber lo que ha pasado con el novio de Lily, Sergei (Karl Glusman), sino averiguar qué es exactamente Devs. "Ni siquiera el equipo de Devs sabe lo que hace Devs. Al menos no todos", explica Forest.

Raymond Liu/FX

Devs es el tipo de serie elevada que trata temas como la sucesión de Fibonacci, la recitación de poemas de W. B. Yeats y Philip Larkin y el impacto musical de Johann Sebastian Bach y John Coltrane en la historia. Hay referencias a la computación cuántica, la ilusión de la existencia de libre albedrío o lo que significa que algo sea real. Incluso acabarás sabiendo que los universos paralelos son una de las muchas interpretaciones de la mecánica cuántica.

"El universo es determinista. No tiene dios y es neutral. Está definido solo por las leyes de la física. La vida que llevamos, con todo su caos aparente, en realidad va por las vías de un tren. Está predeterminada. Solo tenemos la ilusión de tener libre albedrío", declara Forest en una cita que encapsula esta serie en muchos aspectos.

Devs te hará reflexionar sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas de la misma forma que lo hacen series como Westworld o Black Mirror. Esta miniserie también tiene muchas cosas en común con Ex Machina.

Cuando la serie termina, el misterio se resuelve y Garland responde a tantas preguntas como puede, sin llegar a ser dogmático en ningún momento. Y tú habrás refrescado tus conocimientos sobre muchos conceptos filosóficos, físicos, además de literarios y musicales.

Es difícil no ver el mundo vertiginoso, hiperconectado y dependiente tecnológicamente en el que vivimos reflejado en Devs, a pesar incluso de que esta serie tenga un ritmo frustrantemente pausado. Y a pesar incluso de que los personajes de esta miniserie usen la tecnología de una forma mucho más contenida que nosotros. Tienen teléfonos, laptops y AirPods pero no están continuamente pegados a sus dispositivos.

Raymond Liu/FX

Silicon Valley está representado en la serie con una minuciosidad extrema. Las instalaciones de Amaya, en las afueras de San Francisco, obligan a establecer paralelismos instintivos con los Googles, Facebooks y Amazons del mundo. La Universidad de California en Santa Cruz y el bosque de secuoyas rojas que la rodean hacen las veces del campus de Amaya.

La ciudad ha sido capturada con amor hacia todo lo sanfranciscano. Hay numerosas tomas desde el aire que nos muestran la bahía durante el crepúsculo y la niebla cubriendo las muchas colinas de una ciudad confinada por la naturaleza. Puntos de referencia como el puente Golden Gate, la curvilínea calle Lombard, la imponente torre Salesforce o la arteria principal, Market, se fotografían de noche para mostrarlos en todo su esplendor.

Devs deja que el espectador aprecie cada detalle idiosincrásico de esta ciudad. Incluso los interiores de los apartamentos de los personajes de la serie tienen un aspecto perfectamente auténtico.

Más allá de su languidez, una de mis mayores quejas hacia Devs es que esté prácticamente falta de todo tipo de humor. No hay apenas bromas, chistes o simple sarcasmo. Una serie que trata con temas tan serios como esta podría haber incluido algún que otro momento para la risa (o al menos la sonrisa) para ayudar al espectador en su digestión catódica.

Devs tiene todos los ingredientes para congregar a un grupo fiel de seguidores, a pesar incluso de que verla no sea precisamente sencillo. No es necesariamente el tipo de programa que vas a querer poner después de un largo día. Pero ya te había avisado de que esto no es un guilty pleasure.

Incluso entender cómo ver esta serie puede ser complicado. Tal vez te estés preguntando qué es eso de "FX on Hulu". Hulu es el nuevo servicio de streaming de FX. En Hulu podrás encontrar series pasadas y actuales de FX, además de títulos exclusivos. Devs es una de estas exclusivas, una serie producida por FX pero solo disponible para gente con una suscripción a Hulu.

Los dos primeros episodios de Devs estarán disponibles en Hulu en Estados Unidos el 5 de marzo y a partir de ese momento la serie estrenará un nuevo episodio cada semana. En España Devs se estrenará el 6 de marzo en HBO.