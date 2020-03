'Devs no se puede mirar de forma pasiva': Alex Garland, director y guionista

FX

Alex Garland impone. Vestido completamente de negro, el guionista y director de Ex Machina y Annihilation ha visitado la oficina de CNET en San Francisco para hablar de su proyecto más reciente: Devs.

La nueva miniserie de FX on Hulu aborda el misterio tras la desaparición de uno de los programadores de Devs, la división de desarrollo de la empresa de computación cuántica Amaya. Qué es es la pregunta subyacente a la que Garland trata de responder con esta nueva serie de ciencia ficción.

"Vivimos en un mundo de mecánica cuántica", explica Garland sobre aquello a lo que se dedica Amaya y su elección de ángulo para esta serie. Los personajes de Devs reflexionan acerca de temas como el libre albedrío, el determinismo, la poesía o la música. Para el creador de esta serie tenía sentido hablar de cosas tan fundamentales a nivel de mecánica cuántica.

"Es un thriller ambientado en el mundo tecnológico de San Francisco y Silicon Valley", me dice Garland cuando le pido que condense la premisa de Devs, y añade que funciona como una historia de paranoias conspiratorias de los setenta pero sobre todo es una serie impulsada por ideas y que contiene conceptos científicos y filosóficos.

Garland, como su serie Devs, no parece muy dado al humor. Pero el guionista es como un libro abierto cuando empieza a hablar de las ideas que estaba tratando de capturar con este proyecto.

Devs no es el tipo de serie que puedas ver con medio cerebro apagado...

Hay mucha televisión, y no hay nada malo en ello, que está simplemente para entretener. Esto es diferente. No soy la única persona en estar haciendo algo así. Pero pertenece a una categoría diferente. Sería difícil entender Devs a no ser que la siguieras con atención. Y eso en realidad no tiene que ver tanto con el argumento sino con los conceptos y temas que trata.

¿Por qué decidiste que este era el momento de tratar temas de mecánica cuántica?

Se están haciendo avances en el área. Me refiero sobre todo a las computadoras cuánticas. Esta nueva área de la tecnología abrió la posibilidad de una historia y la filosofía que la rodea.

¿Cuán diferente es escribir y dirigir para televisión en comparación al cine?

La televisión otorga más espacio y más tiempo. No solo implica tiempo para explicar una historia más larga, sino que cambia su tono. Permite que puedas ser más lento y reflexivo.

Has dirigido y escrito los ocho episodios de Devs. Es algo que no pasa tanto en televisión. ¿Te planteaste trabajar con un equipo de escritores u otros directores?

Hubiera tenido que escribir todos los episodios. En cuanto a la dirección, hay gente que ha trabajado en televisión que me dijo: "No es buena idea dirigirlos todos". En parte porque el papel del guionista a menudo también es de productor ejecutivo. Y mientras se están grabando episodios posteriores, los primeros episodios se están editando y el productor ejecutivo necesita ser parte de ese proceso. Pero, por varios motivos, colectivamente decidimos que no era buena idea. Y al final dirigir todos los capítulos acabó siendo mucho menos difícil de lo que estaban diciendo porque mi trabajo como director recibe un apoyo increíble de un grupo de gente grande.

Asumo que trabajaste con consultores que te asesoraron en el tema de la mecánica cuántica...

Sí, claro. La primera persona fue Andrew Whitehurst. Andrew y yo hablamos a menudo sobre ciencia y sobre todo física. Es una buena persona con quien evaluar cosas al principio. Y después de eso se trató de encontrar gente que trabajara en los campos relevantes y que estuviera dispuesta a leer un guión largo. Me ayudó mucho alguna gente de Google, que trabaja en el laboratorio de computación cuántica. Fueron muy generosos con su tiempo y me ayudaron mucho.

¿Cuánto tiene en común Amaya con Facebook, Google o Amazon?

Amaya no se parece a ninguna de ellas. Amaya se centra en una cosa, que es la construcción de computadoras cuánticas. Google tiene una división de computación cuántica, pero quién sabe cuántas otras cosas hacen. No hay un equivalente en la vida real.

Nick Offerman interpreta al presidente ejecutivo de Amaya. Se llama Forest, lleva camisas de franela y me hace pensar mucho en el típico cliché de presidente ejecutivo del área de la Bahía de San Francisco...

Es un poco más complicado. Diría que no es como el cliché porque el cliché es el de un genio tecnológico que lidera su empresa y Forest no es un genio tecnológico. Lo mueven motivos completamente diferentes. Puedo ver por qué la gente podría pensar eso. En la serie hay varios elementos para despistar.

¿Cómo te informaste acerca de la cultura en Silicon Valley? La serie es muy auténtica...

Pasando tiempo aquí. Y tratando de impregnarme de ello y pensar en ello. Viajo mucho y puedo estar en lugares remotos del mundo y ver a gente usando teléfonos inteligentes. El alcance de Silicon Valley es muy grande. Puedo tener una idea de Silicon Valley y su mundo mientras vivo en Londres.

¿Qué espectador tenías en mente al hacer Devs?

Espectadores que reflexionen y quieran meterse en la historia. Hay experiencias televisivas en las que puedes relajarte y la historia es algo que se hace de forma pasiva. Es una forma perfectamente buena de mirar la televisión y una forma perfectamente buena de hacer televisión. Pero hay otra versión en la que, si el espectador no emplea su propia imaginación y su pensamiento y se mete en la historia, entonces la historia no funciona. Y esta serie es así. Si la miras de forma pasiva, te parecerá vacía y seguramente pretenciosa e innecesariamente rara.

¿Qué tipo de televisión te gusta ver?

Ahora mismo, en parte porque a mi hijo le encanta, estoy viendo It's Always Sunny in Philadelphia. Es algo que no te pide que te metas en ello, sino que simplemente te rías y disfrutes. Antes de eso vi una serie fantástica llamada Chernobyl. Muy diferente pero igualmente fantástica.

Todos los diferentes servicios de streaming están haciendo posible que series como la tuya y como tantas otras puedan verse. Pero a veces es un poco abrumador tener tantas opciones como espectador...

Sí, abrumador hasta el punto en el que no te molestas por tratar de saber todo lo que hay disponible. Eso sería un trabajo a tiempo completo. Creo que un poco se parece a la sensación de entrar en una librería. Hay miles de títulos diferentes en las estanterías y solo ves las letras en los lomos de los libros. Ojeas, buscas, un amigo te recomienda algo. Y acabas filtrando de esa forma.

¿Cuánto saben Facebook o Google de Alex Garland? ¿Eres muy privado con la tecnología?

No creo que ninguno de nosotros pueda ser privado. No es una opción que tengamos. Me imagino que Facebook debe saber menos de mí que Google. En parte porque no estoy en Facebook. Pero estaba diciéndolo y pensando que probablemente soy muy ingenuo (risas). Uno de los personajes lo dice en la serie: nadie tiene ya vida privada. Y creo que en cierto modo es cierto. No acabo de estar seguro sobre si es algo bueno o malo.

Devs se estrenó en FX on Hulu el 5 de marzo.