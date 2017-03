'Destiny 2' llegará a la PC, y aquí está el tráiler del juego

Bungie

Destiny 2, la nueva entrega del exitoso juego de Bungie, llegará a las consolas PS4 y Xbox One, así como a las computadoras, la distribuidora anunció el jueves.

El nuevo título estará disponible el 8 de septiembre y Bungie -- distribuidora detrás de otros éxitos como Halo-- publicó un tráiler del juego para emocionar a los fanáticos que esperan esta segunda entrega desde que probaron las mieles de Destiny en 2014.

Esta será la primera ocasión que el juego de Destiny llega a la PC, pues la primera edición sólo estuvo disponible para consolas. Bungie ya lanzó un sitio para que usuarios hagan la compra adelantada del juego y reciban acceso a las betas.

Destiny 2 se venderá en varias ediciones, siguiendo la costumbre de grandes lanzamientos. La consola tendrá una versión regular para los jugadores que sólo quieran la edición normal y dedicarse a jugar; la edición de coleccionista incluye una mochila temática del juego, el juego, el libreto de ilustraciones y más.

La primera entrega de Destiny se lanzó en septiembre de 2014 como parte de un contrato por diez años entre Activision y Bungie, y el resultado hasta ahora ha sido Destiny y sus posteriores expansiones.

El juego ha sido todo un éxito. En sus primeras 24 horas de ventas, Destiny generó US$500 millones en ingresos por unidades distribuidas a tiendas. Desde entonces, Activision ha lanzado varias expansiones para el juego, con la más grande conocida como The Taken King y más recientes como Rise of Iron.