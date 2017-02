El lanzamiento de 'Destiny 2' sigue programado para este 2017

Bungie

La secuela del aclamado juego Destiny sigue en planes de llegar al mundo este año, a pesar de que existía la creencia de que el juego se podría retrasar hasta 2018.

Activision dice que el lanzamiento de la secuela será para este año, esto a través de una presentación de la compañía a accionistas durante el informe financiero de la compañía especializada en videojuegos.

"La secuela completa de Destiny en 2017 ampliará el mercado de la franquicia global, que junto a planes de contenido siguientes, darán pie a crecimiento", dice Activision en la diapositiva.



La primera entrega de Destiny se lanzó en septiembre de 2014 como parte de un contrato por diez años entre Activision y Bungie --los creadores de Halo-- y el resultado hasta ahora ha sido Destiny y sus posteriores expansiones.

El juego ha sido todo un éxito. En sus primeras 24 horas de ventas, Destiny generó US$500 millones en ingresos por unidades distribuidas a tiendas. Desde entonces, Activision ha lanzado varias expansiones para el juego, con la más grande conocida como The Taken King y más recientes como Rise of Iron.

Hasta ahora, se desconoce qué tipo de secuela será Destiny 2 o qué tendrá la trama. Lo único oficial es que el juego está desarrollo desde fines de 2014.