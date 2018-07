Despiden al director de Guardians of the Galaxy Vol. 3 por tuits ofensivos

Christopher Polk / Getty Images

El director y guionista de Guardians of the Galaxy y Guardians of the Galaxy Vol. 2, James Gunn, ha sido retirado de sus funciones como director de la próxima Guardians of the Galaxy Vol. 3, según informa el blog especializado en entretenimiento Deadline.

El despido estaría causado por unos tuits ofensivos que Gunn habría escrito antes de iniciar su trabajo en la franquicia de los Guardianes de la galaxia. Los tuits ya se han borrado pero Deadline ha reproducido dos de ellos.

"Me gusta cuando los niños me tocan en mi lugar tonto", diría el texto de uno de los tuits. "Lo mejor de que te violen es que cuando se acaba la violación es un poco: 'Uf, es genial que ya no te estén violando", sería el contenido de otro de esos tuits ofensivos. La cuenta de Twitter de Gunn también habría incluido comentarios satíricos sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre, además del SIDA y el holocausto.

"Las actitudes y declaraciones ofensivas que se han descubierto en la cuenta de Twitter de James no se pueden defender y no son consistentes con los valores de nuestro estudio. Hemos roto nuestra relación profesional con él", dijo Alan Horn, presidente de Walt Disney Studios en un comunicado.

Gunn, por su lado, ha acudido a Twitter para tratar de explicar lo que lo llevó a escribir aquellas palabras y cómo ha cambiado como persona desde entonces. "En el pasado me he disculpado por humor mío que ha herido a gente. Me sentí muy mal y fui sincero en cada palabra de mis disculpas", dice uno de los tuits.

1. Many people who have followed my career know when I started, I viewed myself as a provocateur, making movies and telling jokes that were outrageous and taboo. As I have discussed publicly many times, as I’ve developed as a person, so has my work and my humor. — James Gunn (@JamesGunn) July 20, 2018

2. It’s not to say I’m better, but I am very, very different than I was a few years ago; today I try to root my work in love and connection and less in anger. My days saying something just because it’s shocking and trying to get a reaction are over. — James Gunn (@JamesGunn) July 20, 2018

3. In the past, I have apologized for humor of mine that hurt people. I truly felt sorry and meant every word of my apologies. — James Gunn (@JamesGunn) July 20, 2018

4. For the record, when I made these shocking jokes, I wasn’t living them out. I know this is a weird statement to make, and seems obvious, but, still, here I am, saying it. — James Gunn (@JamesGunn) July 20, 2018

5. Anyway, that’s the completely honest truth: I used to make a lot of offensive jokes. I don’t anymore. I don’t blame my past self for this, but I like myself more and feel like a more full human being and creator today. Love you to you all. — James Gunn (@JamesGunn) July 20, 2018

Estaba previsto que Guardians of the Galaxy Vol. 3 se estrenara en 2020.