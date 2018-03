La Aurora Boreal se luce desde el espacio

Cuando vives en Minnesota, no hay nada más hermoso que ver las luces de la Aurora Boreal cubriendo una noche estrellada en el norte del estado. Una vista que quizás solo puede ser superada si es vista desde el espacio.

La astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), Samantha Cristoforetti, se encuentra a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), como parte de la Expedición 42 y 43. Cristoforetti se tomó un descanso de sus tareas científicas para tomar varias fotos de la Aurora Boreal desde el espacio. Esas imágenes fueron compiladas en un impresionante video de lapso de tiempo para que los que estamos en la Tierra podamos ser testigos de esta belleza con una perspectiva espacial.

No es el primer video que vemos de la Aurora Boreal tomado desde el ISS, pero ver el hermoso show de luces desde esas alturas del cielo, no deja de ser algo especial. Puedes ver las luces en el video de arriba y no te olvides de seguir la página personal de Cristoforetti en el sitio de ESA.