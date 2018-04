Gangnam Style no lo ha logrado. Tampoco Uptown Funk o All About That Base. El título del campeón de videos en YouTube es para Despacito, el megahit de Luis Fonsi con el reggaetonero Daddy Yankee.

Despacito ha rebasado los 5,000 millones de reproducciones en el servicio de streaming de video, una cifra que se aproxima a la población mundial —de casi 7,600 millones—. Ningún otro video de YouTube ha logrado este hito de vistas en la plataforma. Si continúa así, Despacito pronto tendrá una reproducción por cada persona sobre la Tierra.

La pegajosa canción se disparó al primer lugar en la lista de videos más vistos en YouTube a mediados del 2017 y ha mantenido su ascenso desde entonces.

Parece que Despacito se quedará en el primer lugar de YouTube por algún tiempo. Su más cercano contrincante es el video de Wiz Khalifa See You Again, que tiene casi 3,500 millones de reproducciones.

Lo más impresionante es que el video de Despacito se lanzó apenas en enero de 2017. El ascenso meteórico, claramente, no fue despacito.