Si creías que el éxito de Despacito era cosa del pasado, te has equivocado.

La canción de Luis Fonsi, que ya tenía el récord de ser la más vista en YouTube, es la primera en llegar a las 6 mil millones de reproducciones, marca que consiguió este domingo 24 de febrero de 2019.

El video con Daddy Yanqui es actualmente el más visto en el servicio de streaming, con 1.9 mil millones de vistas más que cualquier otro video en la plataforma. Su rival más cercano es Shape of You, de Ed Sheeran (que tiene 4.09 mil millones de vistas) y luego See You Again ft. Charlie Puth, de Wiz Khalifa (con 4.02 mil millones de vistas).

Según un informe de YouTube, enviado a CNET en Español, "el video tuvo su pico más alto con 25.7 millones de vistas en un solo día, y todavía tiene un promedio de 2.8 millones de vistas al día en lo que va del año".

Despacito había rebasado los 5,000 millones de reproducciones en abril de 2018, una cifra que se aproxima a la población mundial —de casi 7,600 millones—. Si continúa así, pronto tendrá una reproducción por cada persona sobre la Tierra.

La pegajosa canción se disparó al primer lugar en la lista de videos más vistos en YouTube a mediados del 2017 y ha mantenido su ascenso desde entonces.

Parece que Despacito se quedará en el primer lugar de YouTube por algún tiempo. Lo más impresionante es que el video se lanzó en enero de 2017. El ascenso meteórico, claramente, no fue despacito.

Nota del editor: este artículo se actualizó el lunes 25 de febrero de 2019, para actualizar los registros del video.

