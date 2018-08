Captura de pantalla de Aloysius Low/CNET

El Xiaomi Mi 8 Explorer Edition tiene algunas sorpresas en su interior, que han sido desveladas cuando el dispositivo ha sido abierto por los curiosos productores del canal de YouTube iFeng Tech. El teléfono, reconocido por tener un panel trasero transparente que te permite mirar sus entrañas y cosas como el procesador Qualcomm Snapdragon en su interior, ha revelado que el chip que creíamos ver, realmente era una pegatina y poco más.

En el video podemos ver cuando al separar la pegatina debajo de esta se encuentra una placa que si bien es real, realmente está hecha de resistencias y condensadores, por lo que la placa base se encuentra debajo, que es en donde está el chip de Qualcomm.

Esto concuerda con lo que dijo Xiaomi en respuesta a las afirmaciones de que era una pegatina: los componentes son reales, no son una pegatina. Lo que no se dijo fue que no era el procesador real. La placa base falsa tiene un propósito, sin embargo, parece ser utilizada para conectar el módulo NFC.

Mira el video de desmontaje a continuación.