La octava temporada de Game of Thrones ha sido de las más esperadas, pues no solo es el invierno lo que se acerca, sino también el fin de la saga.

Si vas retrasado con los capítulos o simplemente te gustaría poder descargar la serie completa, te habrás dado cuenta de que no existe ningún servicio legal que te lo permita, y tampoco ninguno en el que puedas además hacerlo gratis. Al menos, hasta hoy.

Los apps oficiales de HBO en Estados Unidos no permiten descargar la octava temporada de Game of Thrones, y tampoco si has comprado HBO mediante Amazon Prime u otro servicio. Sin embargo, el rediseñado app Apple TV, disponible para iPhone, iPad, Apple TV y televisores Samsung, tiene la respuesta que estabas buscando.

Según explicó la propia Apple, debido a que todos los canales que pertenecen a TV Channels permiten la descarga de los capítulos de sus programas, Apple TV app es la única que actualmente te deja descargar la temporada ocho de Game of Thrones –conocido también en español como Juego de Tronos.

Y, ¿por qué decimos que puedes descargar la temporada ocho de Juego de Tronos gratis? Simple, porque los canales de TV Channels te ofrecen un mes gratuito de prueba antes de iniciar el periodo de suscripción, por lo cual no solo podrás descargarte todos los capítulos emitidos hasta la fecha, sino que además podrás hacerlo sin pagar, al menos de momento.

Apple, además, te permite cancelar la suscripción si el servicio de HBO no te convenció durante este mes de pruebas.



Descargar gratis Juego de Tronos temporada ocho en el app de Apple TV le da a Apple al menos una semana de ventaja por encima de otros competidores, ya que generalmente una vez que acaba la serie, esta llega en formato digital a diferentes tiendas y la puedes comprar completa para verla a tu gusto.

Amazon Prime Video vende la temporada 7 de Game of Thrones en SD por US$19.99 y HD por US$26.99. iTunes tiene los mismos precios, por lo cual es de esperar que estos sean idénticos para la octava temporada, aunque si te suscribes a HBO mediante Apple TV app, tendrás todas las temporadas gratis.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente el 13 de mayo de 2019.

