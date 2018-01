Surgen las primeras demandas para resguardar la neutralidad de la red

Las primeras demandas para anular la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de revocar las reglas que protegían la neutralidad de la red han sido presentadas.

Los procuradores generales de 22 estados interpusieron una demanda el martes para bloquear la revocación de las reglas. Mozilla, la creadora del navegador Firefox, también dijo que había demandado a la FCC, y otros grupos de interés público también presentaron su demanda en las cortes.

Eric Schneiderman, el procurador general para el estado de Nueva York, calificó la acción de la FCC como "arbitraria y caprichosa", según el comunicado de prensa sobre la demanda. La demanda también dice que la FCC "inapropiadamente e ilegalmente incluyó [en su voto] el derecho preferente de las leyes estatales y locales".

Las demandas y las peticiones, presentadas en la Corte de Apelación en del Distrito Federal en Washington, D.C., son las primeras en ser interpuestas en defensa de las reglas de 2015, diseñadas para asegurar que las proveedoras de Internet no bloqueen o ralenticen acceso a la red, y que no le cobren a las compañías una tasa para llegar más rápidamente a los consumidores. Este pasado diciembre en un voto dividido 3 a 2, la FCC decidió desmantelar las reglas diciendo que los reglamentos adoptados habían causado menos inversión en la infraestructura de las redes.

Las demandas que retan la acción de la FCC no se esperaban hasta después de que la orden oficial se publicara en el Registro Federal, lo que aún no ha ocurrido. Las partes que interpusieron las demandas dijeron no estar seguras de si deberían esperar por eso. Por ello, decidieron presentar sus demandas hoy.

Es importante para los grupos que demanden a la FCC presentar sus quejas lo más pronto posible porque eso podría determinar el lugar del tribunal que atenderá el caso. Las personas en favor de la neutralidad de la red desean que la Corte de Apelación del Distrito de Columbia sea la sede porque en retos anteriores a la neutralidad de la red, por parte de empresas como AT&T, ese tribunal apoyó las reglas de 2015.