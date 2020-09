Instagram acusada de espiar a usuarios con cámara del iPhone

Angela Lang/CNET

Una demanda interpuesta el jueves 17 de septiembre acusa a Instagram de usar las cámaras del iPhone para espiar a los usuarios. El problema parece surgir de un bug descubierto en julio, cuando Facebook dijo que el app en realidad no usaba la cámara, aun cuando el software iOS 14 de Apple indicaba que sí.

"Instagram está constantemente accediendo la cámara de los teléfonos de los usuarios mientras el app está abierto y monitoriza a los usuarios sin su permiso", dice la demanda, que fue interpuesta ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Francisco por la usuaria de Instagram Brittany Conditi. Instagram y su matriz, Facebook, "han podido monitorizar los momentos más íntimos de los usuarios, en la privacidad de sus propios hogares, además de recolectar información valiosa y datos de mercadeo de sus usuarios", dice la demanda.

Facebook rechazó hacer una comentario sobre la demanda. Pero en julio, la red social dijo que la notificación sobre el uso de la cámara que los usuarios de iPhone vieron era un bug. "No accedemos tu cámara en esas instancias, y no se graba ningún contenido", le dijo Facebook a The Verge.

En 2019, unos usuarios encontraron que el app de Facebook encendía sus cámaras, debido a otro bug.